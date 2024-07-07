3道關卡提醒都沒用...和平區代表詐出席費檢批貪圖小利

台中市和平區代表吳天祐去年赴台東參加陳抗，明知有2天未出席和平區代表定期會考察，卻在簽到表上簽名詐領2450元公款，代表會人員證稱，因有類似詐領新聞，已用口頭、警語等3道關卡提醒吳，他仍執意簽名；檢方認為吳濫用代表地位，貪圖小利，偵結依貪汙等罪嫌起訴他。

檢調查，和平區民代表會2023年5月19日至30日舉辦第3屆第1次定期會議，吳天祐（71歲）明知其中25日、26日分別為定期會第4次、第5次會，議程為區政考察，有出席才能領這2天的出席、交通及膳食費。

檢調查出，當時吳天祐應台東縣議員林參天邀請，參加台東縣議會前的「還我原墾民土地房舍生活空間 政府違憲強搶 人民基本生存權苦」陳情抗議活動，吳25日下午搭火車到台東投宿，26日再以台灣山地鄉平地原住民權利促進會會長名義，參加該陳抗活動，當晚6點多才離開台東。

未料吳29日出席定期會時，見簽到桌上有25日、26日簽到單，上方還特別註記「本日沒有在和平區內考察的代表，請不要簽到，以免觸法。」吳卻仍在2日簽到單上簽名，詐領25日的出席、交通及膳食費共2450元，至於26日因代表會發現而未核發。

檢方訊時，吳坦承25日、26日都沒進入和平區，但辯稱25日有在家處理定期會提案問題，26日向台東縣議會陳情業務，認為是在處理定期會公共事務，就可請領費用。

和平區代表會人員證稱，因2023年4月媒體報導新竹縣新埔鎮區政考察詐取財物新聞，後來5月和平區代表定期會前，就有在簽到表上多加警語，註記「本日沒有在『和平區』考察的代表，『請不要簽名，以免觸法』。」

代表會人員也說，發現吳天祐26日曾到台東參加陳抗，再上網搜尋，發現新聞報導吳當天在場，顯然沒出席考察，事前除口頭提醒、標註警語等，已有3道關卡提醒他不要簽到，吳要簽，他們也沒辦法。

檢方說，吳天祐被多次各種方式提醒，他25日、26日參加外轄陳抗活動，充其量只是議題相近，但仍非「出席和平區代表會定期會」，認定他主觀有詐領財物意圖。