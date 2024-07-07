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福懋科技2死3傷重大工安 職安署現勘開出首張30萬元罰單

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市福懋科技公司第五期廠房新建工程，昨天因一場暴風雨，外圍鷹架倒塌，擊中路過員工，造成2死3傷慘劇。職安署中區職安中心今天上午會勘工地，初步發現可能是工程鷹架的壁連座未依使用符合國家標準的材質，加上未注意施工時預估最大載重設計，因此，對承攬工程的久木營造建設公司開出第1張30萬元罰單。

職安署中區職安中心主任李文進表示，今天檢查整個鷹架結構，發現現場7樓外牆的模板跟施工架未以依預估最大負荷載重進行設計，造成模板及施工架倒塌，職安中心依照職安法第6條第1項規定的最高罰額，向負責施工的久木營造公司裁罰30萬元罰款。

李文進指出，初步查看，連結施工架及模板的壁連座是採用一般的鋼管，未使用符合國家標準的CNS4750鍍芯鋼管，也可能是造成意外釀禍的主因，至於涉及過失致死的相關刑責，則交由檢察官偵辦。

這起重大工安意外，發生於昨天下午4點多，鄰近住家說，當時突然刮起一陣很奇怪的強大暴風雨，風雨夾帶旋風直擊河南街，隨後一聲巨響，他們跑出來看，看到7樓高的鷹架隨著暴風雨馬上坍塌而下，相當嚇人，還以為整座大樓倒塌。

雲林縣消防局在現場散落的大片鷹架堆裡，設法快速搶救受困民眾，被救出的人員均是福懋員工，其中36歲張男的頭顱破裂當場死亡，46歲柯女頭部重傷送醫不治；另有張女、趙女、左女受傷送醫治療，這起意外共造成2死3傷。

檢察官今天上午也進入現場勘驗，對於是否因人為疏失因素造成鷹架倒塌，將進一步調查究責。

勞動部職安中心今天到福懋科技事故現場，初步勘驗認為鷹架未依預估載重搭設，且未用符合國家標準鋼材，對施工的營造公司開出第一張最高的三十萬元罰單。記者蔡維斌／攝影
勞動部職安中心今天到福懋科技事故現場，初步勘驗認為鷹架未依預估載重搭設，且未用符合國家標準鋼材，對施工的營造公司開出第一張最高的三十萬元罰單。記者蔡維斌／攝影
勞動部職安中心今天到福懋科技事故現場，並說明勘查初步結果並對施工的營造公司開出第一張最高的三十萬元罰單。記者蔡維斌／攝影
勞動部職安中心今天到福懋科技事故現場，並說明勘查初步結果並對施工的營造公司開出第一張最高的三十萬元罰單。記者蔡維斌／攝影
勞動部職安中心今天到福懋科技事故現場，初步勘驗認為鷹架未依預估載重搭設，且未用符合國家標準鋼材，對施工的營造公司開出第一張最高的三十萬元罰單。記者蔡維斌／攝影
勞動部職安中心今天到福懋科技事故現場，初步勘驗認為鷹架未依預估載重搭設，且未用符合國家標準鋼材，對施工的營造公司開出第一張最高的三十萬元罰單。記者蔡維斌／攝影

李文 雲林

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