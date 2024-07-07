福懋科技2死3傷重大工安 職安署現勘開出首張30萬元罰單

雲林縣斗六市福懋科技公司第五期廠房新建工程，昨天因一場暴風雨，外圍鷹架倒塌，擊中路過員工，造成2死3傷慘劇。職安署中區職安中心今天上午會勘工地，初步發現可能是工程鷹架的壁連座未依使用符合國家標準的材質，加上未注意施工時預估最大載重設計，因此，對承攬工程的久木營造建設公司開出第1張30萬元罰單。

職安署中區職安中心主任李文進表示，今天檢查整個鷹架結構，發現現場7樓外牆的模板跟施工架未以依預估最大負荷載重進行設計，造成模板及施工架倒塌，職安中心依照職安法第6條第1項規定的最高罰額，向負責施工的久木營造公司裁罰30萬元罰款。

李文進指出，初步查看，連結施工架及模板的壁連座是採用一般的鋼管，未使用符合國家標準的CNS4750鍍芯鋼管，也可能是造成意外釀禍的主因，至於涉及過失致死的相關刑責，則交由檢察官偵辦。

這起重大工安意外，發生於昨天下午4點多，鄰近住家說，當時突然刮起一陣很奇怪的強大暴風雨，風雨夾帶旋風直擊河南街，隨後一聲巨響，他們跑出來看，看到7樓高的鷹架隨著暴風雨馬上坍塌而下，相當嚇人，還以為整座大樓倒塌。

雲林縣消防局在現場散落的大片鷹架堆裡，設法快速搶救受困民眾，被救出的人員均是福懋員工，其中36歲張男的頭顱破裂當場死亡，46歲柯女頭部重傷送醫不治；另有張女、趙女、左女受傷送醫治療，這起意外共造成2死3傷。