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獨／疑濫查個資收詐團數萬元 高雄員警洩密涉貪被聲押
高雄市警察局苓雅分局福德二路派出所王姓警員，涉嫌藉職務機會濫查個資，再將取得的個資轉給盧姓友人，檢警前天下午發動搜索，經查王男疑收取盧男7萬多元，王辯稱是借貸，否認涉貪，因盧男疑為車手集團成員，檢方複訊後，昨深夜依貪汙罪嫌聲押兩人，法院預定今早開羈押庭。
苓雅警分局追查詐欺案，逮捕詐騙集團車手，經雄檢聲押獲准，溯源追查集團成員，意外在詐團車手的通訊資料中，出現與王姓警員的聯繫內容，警方自檢報雄檢指揮偵辦，前天搜索派出所及王住處。
警方調查，王男曾以警政系統查不相干的車籍和個人資料，共查3筆，並將查詢到的個資，傳送給疑在詐團中擔任車手幹部的盧姓男子，盧取得資料後，則交付約7萬元給王男。
據了解，王僅稱幫查2次個資，雖有自盧男這邊拿到8萬元，但那是兩人的借貸款項，並不是賄款，否認收錢幫詐團查個資，不過因兩人證詞有出入，檢警認為王男、盧男存有對價關係，昨晚依貪汙、洩密罪嫌向法院聲押，正等候開庭中。
警方表示，若王姓警員遭檢察官聲押獲准，警方將立即召開考績會，對王處分停職或免職。
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