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打詐意外糾員警洩個資 檢方聲押

聯合報／ 記者林保光游振昇／連線報導

豐原警分局莊姓警員涉洩密，法院審理後裁定羈押禁見。圖／取自豐原分局網頁
豐原警分局莊姓警員涉洩密，法院審理後裁定羈押禁見。圖／取自豐原分局網頁
高雄市警苓雅分局福德二路派出所王姓警員，涉及勾結詐團洩漏車籍與個資，從中謀取利益，前天搜索約談王男到案，昨天依貪汙與洩密罪移送雄檢複訊，由於王男否認涉案，檢方決定聲押，如法院裁准，警方將立即召開考績會，對王男處分停職或免職。

據了解，苓雅分局今年四月偵查一起詐團車手案，溯源追查集團成員，意外發現車手的通訊資料，出現與王男的聯繫內容，回頭追查內部資料，發現王男曾以警政系統查不相干的車籍和個資，懷疑與詐團有對價。

另外，台中市豐原警分局翁子派出所莊姓警員受徵信業者請託，查詢個資洩漏給友人，由於雙方疑有對價關係，廉政署日前搜索莊男與其兩名友人到案，高雄地檢署複訊後依貪汙等罪聲押禁見三人獲准；豐原分局依規定報請警察局停職處分，追究相關考監不周責任。

據調查，莊男在新北市任職期間，結識兩位民間友人，兩人疑從事徵信業，為替客戶查詢個資，透過莊男幫忙利用警用電腦查詢資料，但用途不明，廉政署蒐證多時，發覺其中有對價關係，先約談莊男兩名朋友，本月四日搜索約談莊男到案，但莊男否認不法，全案依貪汙、違反個資法及洩密罪偵辦。

個資 貪汙

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