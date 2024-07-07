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「碰了最不該碰的紅線…」 台中警勾結毒販洩密 判刑2年

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中高分院。圖／聯合報系資料照片
台中高分院。圖／聯合報系資料照片
台中霧峰警分局前偵查佐劉正雄被控與毒販勾結，連檢察官指揮偵辦的販毒集團案，都大膽攜案件卷宗和毒販碰面，並告知對方已被指認，讓毒販潛逃至今，檢方起訴劉男痛批「碰了警察最不該碰的紅線」，法院認為劉男內神通外鬼，若判緩刑，令其他兢兢業業執法者情何以堪？近日依洩密等罪判二年三月。

檢警調查，二○一六年劉正雄在中市警第六分局任職期間，得知台中警方將於五月廿四日至廿六日同步實施「查緝賭博專案行動」，他分別傳送訊息通知經營網路賭博的張姓友人說，「五月廿四日至廿六日是特別的日子」、「專」、「案」等。

二○二○年劉正雄在霧峰分局任內，與寧姓毒品人口勾結，告知警方偵防車牌，提醒對方正被蒐證；另於二○一七年有名退休林姓偵查佐提供販毒人口情資給劉男，請劉男利用警政系統查詢個資。

二○二三年間，嘉義王姓警員找上劉男，表示霧峰分局有案件嫌疑人是同事小孩，請求劉男幫了解是否移送地檢署，劉男又將該嫌疑人刑事案件移送書ＰＤＦ檔案傳給王男。

台中地檢署指揮霧峰分局偵辦販毒集團，其中張姓毒販得知被盯上，聯絡劉男幫忙打探案情，劉男同偵查佐索要卷宗、登入警政系統查詢資料，還帶著卷宗開車至南投和張男碰面，並告知有共犯指認張男是販賣大麻的上游，導致張男潛逃出境，檢方去年發覺有內鬼抓到劉男。

一審時，劉男對犯行坦承不諱，法院依洩密、違反個資法等六罪，判處二年三月徒刑。劉男不服上訴，表示對客觀事實都坦承犯罪，請求給予緩刑；公訴檢察官說，劉男從警卅一年，卻觸碰警察最不應該觸碰的紅線，還造成一名嫌疑人出境，嚴重斲傷司法公信力，若給予緩刑，很難對司法人員有警惕效果

台中高分院認為，劉男避重就輕，考量犯罪時間橫跨七年、犯行多達六次，首次犯案已升小隊長，並非剛出社會的年輕人，駁回上訴。

司法 販毒 賭博

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