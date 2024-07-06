開價2萬5拐騙少女拍裸照...緩刑期間再犯 詐欺男難逃牢獄之災
新北市黃姓男子2年前透過通訊軟體與15歲少女搭上線，開價2萬5000元誘騙少女自拍多張裸照上傳供其欣賞，並以性交易可再拿5000元報酬，帶少女在社區公廁內性交，新北地院日前依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪判刑3年2月，及引誘少年被拍攝性交行為電子訊號未遂罪判刑1年8月，因黃男曾因詐欺案，去年初判刑10月，緩刑2年確定在案，緩刑前再犯案，則暫不定應執行刑，待日後檢察官依刑法第50條就前案及本案一併聲請定應執行刑，可上訴。
判決指出，黃姓男子2022年1月中透過通訊軟體結識年僅15歲少女，開價2萬5000元誘騙少女自拍多張裸露胸部及下體照片上傳供其欣賞，並以性交易可拿5000元報酬，屆時會連同2萬5000元與性交易報酬一併給予，少女為錢從嘉義搭車抵達板橋火車站後，由黃男騎機車載少女至新莊區一處社區公廁內完成性交易，黃原欲拍攝二人性交影片因廁所空間有限作罷而拍攝未遂。
新北地院日前依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪判刑3年2月，及引誘少年被拍攝性交行為電子訊號未遂罪判刑1年8月，因黃男曾因詐欺案，去年1月4日為台北地院判刑10月，緩刑2年確定在案，因黃男於緩刑前再犯案，新北地院考量此案宣告刑若於緩刑期間內確定，將來即可依規定撤銷前案的緩刑宣告，因此暫不定應執行刑，待日後檢察官依刑法第50條就前案及本案一併聲請定應執行刑，仍可上訴。
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