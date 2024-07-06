台中豐原警員查個資洩漏給朋友 疑有對價關係檢廉辦貪汙

台中市豐原警分局翁子派出所莊姓警員洩密案，檢、廉約談他，初步查出他疑受徵信業者的朋友請託，透過警用電腦個資，將所查個資涉嫌洩漏給朋友；由於雙方對提供資料疑有對價關係，檢、廉依貪汙、違反個資法及洩密罪嫌，聲押莊姓警員和他的2名朋友等3人獲准。

高雄地檢署檢察官指揮廉政署、警政署政風室及台中市警局等單位，7月4日到台中市警豐原分局翁子派出所搜索，查閱莊姓警員的相關職務資料，約談到案，查辦他涉嫌貪汙、違反個資法及洩密罪嫌。

據了解，查辦人員發覺莊姓警員與2名朋友熟識，這2名朋友疑似從事徵信業，為查個資，涉嫌找莊姓警員查個資，所查資料的用途不明，廉政署人員及警方經多日蒐證，發覺其中疑有對價關係，約談莊姓警員的2名朋友之後，前天才動員到翁子派出所搜索莊姓警員的相關資料，約談他到案。