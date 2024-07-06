影響搬東西他隨手折斷民宅植栽樹枝 法官判罰1萬代價大

基隆市從事室內裝修工作的鄒姓男子在李男住處外，因認為李放在住處外植栽的樹枝影響他搬運物品，徒手折斷該植栽的樹枝，李男不滿提告，法官考量雙方未達和解，依毀損他人物品罪判處鄒男拘役10天，如以1天1000元折算，等於要罰1萬元，這一折斷樹枝的動作代價不小。

基隆地院判決書指出，鄒男民國112年10月2日上午11時27分許，在李男1樓住處外，因認李所有且放置於住處外植栽樹枝，影響他搬運物品，徒手折斷該植栽樹枝，李男不滿提告毀損。

法官表示，鄒男隨手手折斷該植栽樹枝，破壞該植物原已生長的狀態，且致美觀效益減損，現場監視器錄影有拍下折斷樹枝毀損畫面，鄒男不思循理性方式溝通處理通行問題，毀損行為很不應該，因未與告訴人達成和解，因此判處拘役10天，可易科罰金。