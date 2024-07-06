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雞排妹嫁日醫遭酸「北港香爐搬到日本了」 他為這9字留言判拘役10天

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

雞排妹」鄭采勻嫁給兒科醫生，在日本東京登記結婚，1名謝姓男子卻在新聞媒體在臉書上的新聞報導下，留言「北港香爐搬到日本了！」雞排妹蒐證提告，高雄地方法院依公然侮辱罪，判謝姓男子拘役10日，得易科罰金。

雞排妹鄭采勻在2022年11月2日，公開宣布她嫁給日籍兒科醫師Akira，消息經新聞媒體報導，11月9日，謝姓男子便在新聞媒體臉書粉絲專頁的報導，留言「北港香爐搬到日本了！」雞排妹截圖提告謝男公然侮辱罪，雙方未達成和解，高雄地檢署起訴謝男。

高雄地院簡易庭法官認為，謝姓男子在鄭采勻的報導下方的留言，在社會通念及口語意義上，是對他人「人格貶損辱詞」、「汙蔑他人人格之用語」令人感到難堪、不快，聽聞者都可看出是人身攻擊，而且謝男也承認，因見網友留言，自己不經思考即跟風留言，可見他與鄭女雙方互不相識，且無糾紛，在報導下的留言，純粹汙蔑鄭女人格，判謝男有罪。

「雞排妹」鄭采勻。圖／聯合報系資料照
「雞排妹」鄭采勻。圖／聯合報系資料照

提告 日本 雞排

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