聽新聞
test
0:00 / 0:00
雞排妹嫁日醫遭酸「北港香爐搬到日本了」 他為這9字留言判拘役10天
「雞排妹」鄭采勻嫁給兒科醫生，在日本東京登記結婚，1名謝姓男子卻在新聞媒體在臉書上的新聞報導下，留言「北港香爐搬到日本了！」雞排妹蒐證提告，高雄地方法院依公然侮辱罪，判謝姓男子拘役10日，得易科罰金。
雞排妹鄭采勻在2022年11月2日，公開宣布她嫁給日籍兒科醫師Akira，消息經新聞媒體報導，11月9日，謝姓男子便在新聞媒體臉書粉絲專頁的報導，留言「北港香爐搬到日本了！」雞排妹截圖提告謝男公然侮辱罪，雙方未達成和解，高雄地檢署起訴謝男。
高雄地院簡易庭法官認為，謝姓男子在鄭采勻的報導下方的留言，在社會通念及口語意義上，是對他人「人格貶損辱詞」、「汙蔑他人人格之用語」令人感到難堪、不快，聽聞者都可看出是人身攻擊，而且謝男也承認，因見網友留言，自己不經思考即跟風留言，可見他與鄭女雙方互不相識，且無糾紛，在報導下的留言，純粹汙蔑鄭女人格，判謝男有罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言