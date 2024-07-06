雞排妹嫁日醫遭酸「北港香爐搬到日本了」 他為這9字留言判拘役10天

「雞排妹」鄭采勻嫁給兒科醫生，在日本東京登記結婚，1名謝姓男子卻在新聞媒體在臉書上的新聞報導下，留言「北港香爐搬到日本了！」雞排妹蒐證提告，高雄地方法院依公然侮辱罪，判謝姓男子拘役10日，得易科罰金。

雞排妹鄭采勻在2022年11月2日，公開宣布她嫁給日籍兒科醫師Akira，消息經新聞媒體報導，11月9日，謝姓男子便在新聞媒體臉書粉絲專頁的報導，留言「北港香爐搬到日本了！」雞排妹截圖提告謝男公然侮辱罪，雙方未達成和解，高雄地檢署起訴謝男。