曾揭內部關說逼檢察長下台 陳嘉義低調辦鄭文燦弊案

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦被控涉及土地弊案，昨晚遭桃園檢調約詢帶回，檢察官訊後認為鄭犯嫌重大，諭知其身分轉為被告後，當庭逮捕、聲請羈押；全案由桃園地檢署肅貪組檢察官陳嘉義主辦，陳過去擔任公訴檢察官期間，曾揭發認罪協商關說一事，讓時任檢察長彭坤業下台。

陳嘉義是司法官訓練所55期結業，政大法律系、政大財法所畢業，當初分發桃檢時負責緝毒，2年後再轉公訴組。

桃園地檢署2019年內部被揭露關說一事，時任桃檢檢察長彭坤業指示公訴檢察官，促成勵新醫院院長張煥禎逃漏稅5億案認罪協商，當時負責蒞庭的檢察官就是陳嘉義，事後在檢察官論壇一篇PO文引爆遭關說一事，在檢察界內熱議。

後經台灣高等檢察署調查，認定彭坤業接受前法務部長、當時總統府國安會首席諮詢委員邱太三「請託關說」，而彭案發後也遭火速調職改任台高檢主任檢察官。

陳後來回到偵查，擔任婦幼專組檢察官多年，曾偵破國營企業男公務員以金錢利誘染指多名國、高中生，連自己姪子都不放過，法院一審重判被告20年6月。

陳嘉義近年再到肅貪專組，據內部人透露，鄭文燦案經桃檢指分陳偵辦多時，考量案件敏感、質量重大，桃檢有避免再分過多案件給該股，以讓陳能專心偵辦鄭文燦涉貪案，昨認為事機成熟，以約詢方式通知鄭到案，而非拘票、聲請搜索票方式。