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間歇暴怒男持刀刺殺安養院熟睡室友 害他臟器外露險死判6年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市蔡姓男子去年酒後在安養院內持刀刺殺熟睡中室友，造成室友左上腹撕裂傷且臟器外露，還大喊「我就是要殺死你」，蔡男當場被逮。新北地院考量蔡事後雖坦承犯行，但未賠償被害人分毫及致歉，日前依殺人未遂罪，判刑6年，可上訴。

判決指出，新北市板橋警分局去年7月30日凌晨零時47分獲報，位於板橋區一間私人安養院內發生凶殺案，員警到場當場逮捕手持一把沾滿血跡白鐵毛刀且渾身酒味的的涉案凶手蔡姓男子（52歲），受害人為同寢室友陳姓男子（57歲），陳男在睡夢中遭刺2刀後，負傷逃往公共空間，蔡尾隨追出朝陳背部再刺1刀，並大喊「我就是要殺死你。」

蔡男懷疑陳男在寢室內吸食強力膠及室友間肢體衝突而生嫌隙，於案發前一天即先外出購買凶刀，隔天凌晨酒後趁陳男躺在床上熟睡時持刀逞凶。陳男左上腹撕裂刀傷且胰臟外露，胰臟幾乎切斷，且脾動脈及脾靜脈皆破裂，經送醫搶救才挽回一命。

警方於案發日到場後對蔡男施以吐氣酒精濃度測試，測定值為每公升0.32毫克，且蔡男患有間歇暴怒障礙症。新北地院考量蔡事後雖坦承犯行，但未賠償被害人分毫及致歉，日前依殺人未遂罪，判刑6年，仍可上訴。

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非本案。圖／聯合報系資料照
非本案。圖／聯合報系資料照

室友 殺人

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