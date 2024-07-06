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創世紀市場違法蒐集個資 調查局與FBI合作偵破...逮3人1人收押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局去年6月接獲FBI情資，指境外創世紀市場網站非法販售國人個資，資安站接獲線索後展開調查，分別於今年4月及7月會同新北市調查處、台北市調查處及花蓮縣調查站執行搜索約談，檢察官複訊後，認定林姓成員犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另諭知陳姓成員20萬元交保，虞姓成員2萬元交保，全案依個資法及刑法妨害電腦使用等罪偵辦。

調查發現，該網站註冊用戶除以網路匿蹤技術隱匿真實身分，並透過虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點，經縝密蒐證、交叉比對後，掌握虞姓成員、林姓與陳姓成員3人於創世紀市場購買多筆國人使用之社群平台或蝦皮、露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限，嚴重侵害民眾個人權益及網路身分安全。

資安站掌握主嫌身分後，報請台北地檢署羅韋淵檢察官指揮偵辦，搜索查扣案關主機及電磁紀錄等證物，約談3人到案。

創世紀市場（Genesis Market）網站是美國知名販售網站權限的非法交易市場，提供註冊用戶以虛擬貨幣購買遭駭客竊取的個人資料、網站登入帳號、密碼、cookies等權限資訊，不法集團藉掌握相關資訊以從事非法行為。美國聯邦調查局和歐美執法機構於去年4月，共同查封創世紀市場域名及對網站總部實施司法制裁，後提供與我國有關的註冊用戶資訊予調查局深入調查。

調查局與美國FBI合作偵破創世紀市場網站非法販售國人個資案。圖／調查局提供
調查局與美國FBI合作偵破創世紀市場網站非法販售國人個資案。圖／調查局提供
調查局與美國FBI合作偵破創世紀市場網站非法販售國人個資案。圖／調查局提供
調查局與美國FBI合作偵破創世紀市場網站非法販售國人個資案。圖／調查局提供

密碼 虛擬貨幣

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