創世紀市場違法蒐集個資 調查局與FBI合作偵破...逮3人1人收押

調查局去年6月接獲FBI情資，指境外創世紀市場網站非法販售國人個資，資安站接獲線索後展開調查，分別於今年4月及7月會同新北市調查處、台北市調查處及花蓮縣調查站執行搜索約談，檢察官複訊後，認定林姓成員犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另諭知陳姓成員20萬元交保，虞姓成員2萬元交保，全案依個資法及刑法妨害電腦使用等罪偵辦。

調查發現，該網站註冊用戶除以網路匿蹤技術隱匿真實身分，並透過虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點，經縝密蒐證、交叉比對後，掌握虞姓成員、林姓與陳姓成員3人於創世紀市場購買多筆國人使用之社群平台或蝦皮、露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限，嚴重侵害民眾個人權益及網路身分安全。

資安站掌握主嫌身分後，報請台北地檢署羅韋淵檢察官指揮偵辦，搜索查扣案關主機及電磁紀錄等證物，約談3人到案。