雲嘉接連發生光電收賄弊案 檢方祭檢舉貪瀆獎金最高千萬元

行政院為達成非核家園目標，積極推動綠電，綠電大本營雲嘉最近接連發生光電收賄弊案，雲林同屆議會2任議長先後涉案遭司法調查，議長黃凱遭收押；嘉縣首件光電收賄弊案，義竹鄉公所曾姓建設課長也涉向光電業索賄遭收押；高檢署宣示打擊「綠能蟑螂」，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。

嘉義地檢署去年2月24日上午在嘉縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，高檢署檢察長張斗輝帶嘉檢檢察長張曉雯（調彰化地檢）、縣長翁章梁、嘉市副市長陳淑慧（離職），以及警調廉環台電等相關單位首長，宣示打擊綠能蟑螂，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。

張斗輝當時說，邁向2025非核家園，綠能建設國家當前重要政策，中央投注鉅額預算獎勵補助地方政府推廣再生能源利用，開發利益龐大，引發利益團體勾結不肖首長、民代、黑幫、環保蟑螂覬覦，嘉縣大力推動光電、漁電共生，防範不法，嘉檢與縣府共同主辦打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。