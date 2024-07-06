聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲嘉接連發生光電收賄弊案 檢方祭檢舉貪瀆獎金最高千萬元
行政院為達成非核家園目標，積極推動綠電，綠電大本營雲嘉最近接連發生光電收賄弊案，雲林同屆議會2任議長先後涉案遭司法調查，議長黃凱遭收押；嘉縣首件光電收賄弊案，義竹鄉公所曾姓建設課長也涉向光電業索賄遭收押；高檢署宣示打擊「綠能蟑螂」，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。
嘉義地檢署去年2月24日上午在嘉縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，高檢署檢察長張斗輝帶嘉檢檢察長張曉雯（調彰化地檢）、縣長翁章梁、嘉市副市長陳淑慧（離職），以及警調廉環台電等相關單位首長，宣示打擊綠能蟑螂，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。
張斗輝當時說，邁向2025非核家園，綠能建設國家當前重要政策，中央投注鉅額預算獎勵補助地方政府推廣再生能源利用，開發利益龐大，引發利益團體勾結不肖首長、民代、黑幫、環保蟑螂覬覦，嘉縣大力推動光電、漁電共生，防範不法，嘉檢與縣府共同主辦打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。
嘉義打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議，成立1年多，檢調鴨子划水辦案，日前查獲首件義竹鄉光電收賄弊案。高檢署說，2021、2022年召開打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台會議，截至2022年底，總計偵辦60案，羈押18人，起訴66人，緩起訴17人，扣案（含扣案帳戶金額）7887萬400元等，扣押不動產18筆、黃金金條2條，手錶7只，金飾1盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言