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雲嘉接連發生光電收賄弊案 檢方祭檢舉貪瀆獎金最高千萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

行政院為達成非核家園目標，積極推動綠電，綠電大本營雲嘉最近接連發生光電收賄弊案，雲林同屆議會2任議長先後涉案遭司法調查，議長黃凱遭收押；嘉縣首件光電收賄弊案，義竹鄉公所曾姓建設課長也涉向光電業索賄遭收押；高檢署宣示打擊「綠能蟑螂」，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。

嘉義地檢署去年2月24日上午在嘉縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，高檢署檢察長張斗輝帶嘉檢檢察長張曉雯（調彰化地檢）、縣長翁章梁、嘉市副市長陳淑慧（離職），以及警調廉環台電等相關單位首長，宣示打擊綠能蟑螂，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。

張斗輝當時說，邁向2025非核家園，綠能建設國家當前重要政策，中央投注鉅額預算獎勵補助地方政府推廣再生能源利用，開發利益龐大，引發利益團體勾結不肖首長、民代、黑幫、環保蟑螂覬覦，嘉縣大力推動光電、漁電共生，防範不法，嘉檢與縣府共同主辦打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議，鼓勵民眾揭發不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲千萬元獎金，檢舉人保密。

嘉義打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議，成立1年多，檢調鴨子划水辦案，日前查獲首件義竹鄉光電收賄弊案。高檢署說，2021、2022年召開打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台會議，截至2022年底，總計偵辦60案，羈押18人，起訴66人，緩起訴17人，扣案（含扣案帳戶金額）7887萬400元等，扣押不動產18筆、黃金金條2條，手錶7只，金飾1盒。

嘉義地檢署去年2月24日上午在嘉縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台。圖／聯合報資料照片
嘉義地檢署去年2月24日上午在嘉縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台。圖／聯合報資料照片
嘉義地檢署去年2月24日上午在嘉縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台。圖／聯合報資料照片
嘉義地檢署去年2月24日上午在嘉縣食安大樓，舉行首次打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台。圖／聯合報資料照片

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