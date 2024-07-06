「給妳貝殼幣」超商店員誘女國中生自拍裸照 和解獲緩刑

擔任超商店員的林姓男子前年透過網路遊戲結識女國中生，以給網路遊戲專屬虛擬貨幣「貝殼幣」為由，引誘女國中生以通訊軟體LINE傳送自拍裸照後，再加碼要求自慰視訊，因林男未依承諾給付遊戲幣而拒絕視訊。新北地院考量林男無前科且已與受害少女達成和解，日前依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑2年，緩刑2年，緩刑期間付保護管束及應依執行檢察官命令，接受6小時法治教育課程，可上訴。

判決指出，新北市林姓男子（32歲）在連鎖超商擔任店員，前年10月初透過網路遊戲結識1名年僅15歲女國中生，以通訊軟體LINE傳送「胸部多大」、「露出來拍吧。才看得清楚！」等訊息，並以提供網路遊戲專屬虛擬貨幣「貝殼幣」為代價，出價6000「貝殼幣」引誘少女自拍多張裸照上傳後，再加碼給8500「貝殼幣」要求與少女自慰視訊，因林男未依承諾先給付6000遊戲幣而拒絕繼續視訊。

林男遭拒後竟以通訊軟體LINE，傳送「好吧。外流。照片放到靠北傳說上給各位玩家看。你的賴也是等著被肉搜吧！祝你好運」、「愛耍人。讓你紅。祝你好運」等語意圖要脅少女就範。