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「給妳貝殼幣」超商店員誘女國中生自拍裸照 和解獲緩刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

擔任超商店員的林姓男子前年透過網路遊戲結識女國中生，以給網路遊戲專屬虛擬貨幣「貝殼幣」為由，引誘女國中生以通訊軟體LINE傳送自拍裸照後，再加碼要求自慰視訊，因林男未依承諾給付遊戲幣而拒絕視訊。新北地院考量林男無前科且已與受害少女達成和解，日前依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑2年，緩刑2年，緩刑期間付保護管束及應依執行檢察官命令，接受6小時法治教育課程，可上訴。

判決指出，新北市林姓男子（32歲）在連鎖超商擔任店員，前年10月初透過網路遊戲結識1名年僅15歲女國中生，以通訊軟體LINE傳送「胸部多大」、「露出來拍吧。才看得清楚！」等訊息，並以提供網路遊戲專屬虛擬貨幣「貝殼幣」為代價，出價6000「貝殼幣」引誘少女自拍多張裸照上傳後，再加碼給8500「貝殼幣」要求與少女自慰視訊，因林男未依承諾先給付6000遊戲幣而拒絕繼續視訊。

林男遭拒後竟以通訊軟體LINE，傳送「好吧。外流。照片放到靠北傳說上給各位玩家看。你的賴也是等著被肉搜吧！祝你好運」、「愛耍人。讓你紅。祝你好運」等語意圖要脅少女就範。

新北地院考量林男無前科，到案後坦承犯行且已與受害少女及家屬達成和解，日前依違反兒童及少年性剝削防制條例引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪及以脅迫方法使少年製造猥褻行為電子訊號未遂罪，判刑2年，緩刑2年，緩刑期間付保護管束及應依執行檢察官命令，接受6小時法治教育課程，仍可上訴。

貝殼幣。圖／翻攝自蝦皮商城
貝殼幣。圖／翻攝自蝦皮商城

網路遊戲 虛擬貨幣 超商

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