北巿中山區按摩店辯做純的 未料警早摸底半套、全套全用過

陳姓男子以每月7萬承租台北市中山區民生東路2段一處店面，以「時尚館」為名，掛著「精油舒壓1300」布招，以按摩為幌實則提供色情服務。原本他辯稱「做純的」，但警方找客人消費並暗中蒐證早已摸清楚，加上搜索也當場查獲全裸女子「做全套」，到法院時只好坦承，被依妨害風化罪判刑5個月，同案店長和櫃檯也分別被判4個月，均得易科罰金。

檢方起訴指出，陳男2022年3月起經營這家位於北市中山區臨路邊的「時尚館」，面試十多名女子從事色情按摩（俗稱半套及全套），並以月薪5萬僱用林男擔任店長，由林使用LINE公務群組「miaa~越緣」等方式，傳送衣著清涼按摩小姐照片及小姐三圍資料招攬男客，陳男還以月薪3萬5僱用高姓女子為晚班櫃檯，負責安排按摩小姐與收錢。該店提供半套性服務收費1300元，店方從中抽取550元，其餘由按摩小姐取得，若男客想做全套，則自行與按摩小姐洽談，另給小姐2500元。

時尚館開了1年多，「老司機」互通有無，中山警分局長春路派出所得知後找人帶密錄器當客人進店消費並蒐證，在去年6月16日晚上近9時，持北院核發搜索票入內。店家來不及反應，各1間包廂正進行半套和全套性交易，現場還有數名穿著暴露及禮服開V字領未著胸罩的按摩小姐，當中1越南女逾期居留，警方查扣營業所得9萬多、保險套、精油、監視器等物，依法究辦。

陳姓男子一開始否認經營色情，辯稱都是做純正按摩、千交代萬交代小姐不可以做性服務、小姐和男客從事色情按摩是小姐個人行為與他無關，林姓店長及高姓櫃檯人員也口徑一致。但現場查獲警方找的嫖客就去了3次，作證說他有經驗不會走錯，店家玻璃門貼霧面、看板都是外籍美女，就知道是色情按摩。他也加了LINE，對方提供小姐照片供參考，一進房不用講就直接做半套。他還提供暗中錄音檔，當中有小姐幫他打手槍時發出的呻吟聲、摩擦聲，及他說「快不行了」等話。