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新聞眼／地方頻爆光電弊案 衝擊2026選戰

聯合報／ 本報記者蔡維斌陳雅玲

雲林縣議長黃凱(中)涉嫌收受光電業者行賄上千萬，經檢方聲押，新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
雲林縣議長黃凱(中)涉嫌收受光電業者行賄上千萬，經檢方聲押，新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
雲林縣同一屆議會的兩任議長先後涉入光電收賄弊案遭司法調查，前議長沈宗隆涉案辭去議長，現任議長黃凱的議長席都還沒坐熱，僅約半年內也因涉光電弊案遭聲押，雲林也有幾名鄉長和議員捲入綠能弊案被起訴，且不論雲林、台南，地方藍綠人士都捲入光電利益，2026地方選舉不遠，衝擊程度已備受矚目。

被視為親藍的黃凱為無黨籍，他已是四屆議員，多年來橫跨藍綠，也跟綠營維持友好關係，尤其近來的總統立委和地方選舉，他曾出現在綠營造勢場合中，格外引人注目。議長補選中，一度傳出有人想和他競爭，黃凱雖未獲民進黨團支持，但也沒遭到杯葛，沈宗隆的支持是一大助力。

據了解，在光電案一審前，沈宗隆主動卸下議長職務，主要是希望爭取司法裁判從輕量刑。沈宗隆把議會龍頭寶座交棒給黃凱，原以為光電風浪已過，萬萬沒想到黃凱也難逃「光電魔咒」，地方政壇同感震驚。

光電案藍綠通吃，一個接一個涉案被捕，除黃凱涉案，雲林縣府主管和員工都被約談，台西、麥寮兩鄉前鄉長陸續栽在光電案，若縣府也涉案，一般認為對於雲林主政的張家在2026選舉布局，多少造成衝擊。地方政壇人士預判，光電弊案接二連三，涉弊者也不乏綠營民代，勢必影響中間選民觀感，成為2026選戰的重要變數。

弊案 沈宗隆 雲林 麥寮 黃凱

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