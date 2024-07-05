房仲刺死承租人 國民法庭判傷害致死罪10年6月、傷害罪2年
嘉縣經營房仲呂姓男子去年10月間，與要承租倉庫黃姓男子等4人爭執、鬥毆，呂男涉持刀刺死黃男，檢方起訴行國民法官參審，經國民法官及職業法官組成合議庭審理，下午宣判呂男犯傷害致人於死罪，處徒刑10年6月。又犯傷害罪，處徒刑2年。扣案黑色彈簧刀1把沒收。可上訴。
判決說，32歲從事房屋仲介的呂男及其父親，去年10月17日晚上，與欲承租倉庫的白姓、高姓、黃姓等3名男子及1名未成年，在嘉義縣水上鄉1處倉庫前發生爭執、鬥毆，衝突過程，呂姓房仲涉
嫌持短刀接續揮砍、刺擊黃男2下、白男1下，造成2人血流如注，黃男送醫急救不治；白男送醫急救後挽回一命。
合議庭表示 呂姓房仲非基於殺人犯意，與被害人黃男、告訴人白男素不相識無仇恨，雙方人馬互毆，持短刀對黃男、白男砍刺，屬傷害犯意，發生客觀可預見死亡結果，不符合「激於義憤」要件，互毆過程情緒失控，喪失理智追刺被害人，不足以認定符合公憤程度。
國民法庭評議，就衝突發生犯罪事實細節，反覆觀看衝突發生監視器影像，充分進行討論、評議外，就最終刑度決定，從被告發生衝突起因、經過、被告使用凶器之犯罪手段、違反義務程度、造成損害、被告與被害人間關係、生活狀況、社會復歸狀況、被害人家屬意見等量刑因子，充分討論，評議後得出刑度。
另考量被告另有其他案件可能合併定應執行刑，被告所犯2罪，先不合併定應執行刑。國民法庭成員：審判長林正雄法官、陳威憲法官、洪舒萍法官，以及一號至六號國民法官（備位一號至三號國民法官，評議過程均在場，依規定未參與討論及表決）。
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