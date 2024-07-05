從議員時期就開始...收受光電業者上千萬 雲縣議長黃凱羈押禁見
新北地檢署偵辦光電業者國金能源涉嫌行賄雲林縣議長黃凱案，昨天搜索雲林縣議會及縣府，檢察官複訊後依涉犯貪汙治罪條例行收賄罪，罪嫌重大，向法院聲押禁見。新北地方法院認為，黃凱涉犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，犯嫌重大且所犯為重罪，並有串、滅證之虞，裁定羈押禁見。
檢調掌握，採合資經營的國金能源，不僅從黃凱議員時期就著手培養關係，黃凱更刻意在外成立人頭公司，由家人代為收受BMW及LEXUS豪華休旅車，勞力士名表及精品珠寶、名牌包等，初估收賄金額超過千萬元。
2020年間，為使國金順利取得雲林縣台西鄉太陽光電發電廠營業執照，連男等人著手行賄時任縣議員的黃凱，利用黃凱議員職權，協助國金取得雲林縣政府核發發電廠籌設同意函等申請電廠執照作業，以便國金取得經濟部能源局的電業執照。
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