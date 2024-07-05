從議員時期就開始...收受光電業者上千萬 雲縣議長黃凱羈押禁見

新北地檢署偵辦光電業者國金能源涉嫌行賄雲林縣議長黃凱案，昨天搜索雲林縣議會及縣府，檢察官複訊後依涉犯貪汙治罪條例行收賄罪，罪嫌重大，向法院聲押禁見。新北地方法院認為，黃凱涉犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，犯嫌重大且所犯為重罪，並有串、滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢調掌握，採合資經營的國金能源，不僅從黃凱議員時期就著手培養關係，黃凱更刻意在外成立人頭公司，由家人代為收受BMW及LEXUS豪華休旅車，勞力士名表及精品珠寶、名牌包等，初估收賄金額超過千萬元。