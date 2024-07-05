雲林議長黃凱涉綠能弊案扣232萬現金賄款 住處藏大批名牌包曝光

最高檢察署近日規畫2波「靖平專案」，自上月25日至昨天連續10天掃蕩，聲押雲林縣議長黃凱，另聲押獲准3人；檢調在黃住處查扣現金232萬元、BMW X6、LEXUS RX200休旅車及名牌包與名表。

最高檢今天表示，查緝行動展現檢察機關綠能肅貪的決心，讓不肖公務員、民代不敢收錢，廠商不敢送錢。

最高檢表示，新北地檢署昨天偵辦雲林縣議長黃凱收賄案，搜索5縣市40處所，並聲押黃凱，行動是繼雲林地檢署查獲前麥寮鄉長蔡長昆涉勒索廠商、台北地檢署查獲立委廖國棟辦公室前主任洪天盛後，再擴大執行專案。

新北地檢署偵辦黃凱涉嫌向太陽能廠商收賄護航案，在黃的住處扣得現金232萬元及 BMW X6、LEXUS RX200休旅車，檢方認為，錢與車都是犯罪所得，不排除聲請沒收，也向法院聲請羈押禁見黃。

最高檢表示，黃凱在擔任議員期間向太陽能廠商收賄，並藉由議員職權向官員施壓協助業者取得電業執照案，昨天新北市調查處出動111人次搜索雲林縣、新北市、台北市、台南市、新竹市相關涉案住所、廠商。

此外，嘉義地檢署偵辦嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾培原涉嫌向綠能廠商索賄案，本月2日則搜索曾的住所、辦公室4地點，3日向法院聲請羈押禁見曾獲准。