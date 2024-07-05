拿8年前診斷證明、買燕窩收據請病假 公務員遭記曠職打官司結果出爐

羅姓戶政事務所課員去年以眼睛脹痛為由臨時請假，她事後檢附8年前的診斷證明申請病假，多次被課長退回，最終被記曠職一日，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決她敗訴，可上訴。

羅2023年5月12日臨時傳LINE給課長，以右眼脹痛、視線很暗為由表明要請假，事隔3日補遞病假單，被課長退回並要求檢附當日看診收據；她事後以2015年的診斷證明作為附件，再度申請病假，課長認為無法認定她當日身體不適，仍退回假單。

羅總共四度遞出病假單，皆被課長退回，最終未完成請假手續，戶政事務所認為她逾請假期限，核定她曠職一日，她提復審被駁回，仍不服再提行政訴訟救濟。

羅主張，她眼痛、頭暈、視線昏暗是難以預料的急病，且自己是因工作過勞導致右眼痼疾變得嚴重，2015年經台大醫院診斷為腦病變、複視，且不宜過勞，多次求診中、西醫皆無效。

她指出，主管多次認為他病況虛偽，且她實已極盡請假手續之責，但主管仍無視，戶政事務所更採「有罪推定」原則，曠職處分是主管連續霸凌的環節之一，令她苦上加苦，身心更加羸弱，請求法院撤銷處分。

戶政事務所則指出，羅2023年初至同年5月12日已請假34日，其中有22天是臨時請假，單位主管考量她頻繁請假，本有權責審酌請假的正當性，處分沒有違誤。

北高行指出，羅拿8年前的診斷，不能證明自己曠職當日的病況也相同，至於羅提出買燕窩禮盒的收據佐證，但燕窩只是補品，不能作為疾病服藥的證據，且羅也沒有提出醫師開立「必須服用燕窩來治病」的證明，認為戶政事務所核定曠職的處分沒有違法，判決羅敗訴。