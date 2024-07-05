工作需品味酒料 高雄調酒師下班騎車被捕 警：沒酒駕特權

高雄林姓男子在夜店當調酒師，下班騎機車回家途中，遇警方攔車對他酒測，呼氣酒測值達每公升0.63毫克，立即被捕。他說因調酒工作，須不時品酒，沒想到會因此超標；警方告誡調酒師沒酒駕特權，仍依公共危險罪嫌將他移送法辦。

據了解，林姓調酒師（27歲）7月3日凌晨5時40分左右，下班途中，騎機車經過高雄市前金區中華三路與光復一街口，停等紅燈時卻顯得騎車有些不穩，車子向後滑行，員警巡邏目睹他騎車狀況有異，才上前攔車查問，他說剛下班精神不濟，員警才對他酒測，測出他涉嫌酒駕。

林姓男子說他當酒吧調酒師，平時站吧檯調酒，調酒時，必須不時將調酒沾在手上嘗味道，確定調酒有沒有走味，不曉得這樣會令他酒測超標。

警方表示，酒後駕車不僅讓自己曝險，更易侵害用路人生命安；調酒師雖工作需要須嘗酒，但也不能酒駕，仍逮捕林姓調酒師，依公共危險罪嫌移送法辦。

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