黃子佼涉妨害性自主今遭傳喚 訊後請回

藝人黃子佼遭「K小姐」指控涉妨害性自主，台北地檢署2日傳喚黃子佼，他臨時透過律師向檢方請假，今天上午檢察官再次傳喚黃子佼到庭，偵訊維持約1小時10分，訊後請回，黃子佼與律師離開北檢，不發一語。

今年4月間，北檢偵結黃子佼涉嫌強制猥褻案件後，網紅「Zofia」7日在臉書粉絲專頁貼文，一名自稱企業家二代的「K小姐」指控，2006年間黃子佼曾替她拍攝泳衣照，過程發生疑遭性侵，希望獲得黃子佼的道歉。

全案經婦幼隊向報北檢指揮、K小姐提出告訴，北檢分案偵辦，已分他字案調查，案由為妨害性自主。檢方原本於本月2日傳喚黃子佼到庭，不過他透過律師向檢方請假，檢方今再傳喚黃子佼，釐清案情。