天母夫妻虐打移工百萬和解 偵查時藏筆錄遭判刑

李姓男子與楊姓妻子涉嫌長期傷害印尼籍逃逸女移工，致人耳聾、斷齒，士林地檢偵結依傷害致重傷罪嫌起訴，雙方後續以100萬元和解，但李男及其沈姓友人曾在製作筆錄時隱匿手機證物，士林地院今宣判，分別判李、沈2人2月、6月徒刑。

全案源於2022年6月13日，被害移工趁李男、楊女入睡時逃跑，向路人求助並報案，稱其每天都被毆打，還被逼吃排泄物，其財物、手機、證件被扣走，不知何去何從。

移民署及警方7月18日派員上門搜索，檢方也在偵查期間發現，李男、楊女自2021年4月聘僱非法移工做家務，該年2021年12月至2022年6月間多次持鍋鏟、高跟鞋毆打移工，拉扯移工頭髮，潑熱水或以熨斗蒸氣燙傷移工等。

檢警調查，女移工臉部、頸部、胸部、四肢等多處受有挫傷、燙傷，有白內障、雙側外耳廓變形、上排牙齒缺損致咀嚼功能喪失、上下唇因陳舊傷疤攣縮無法閉合、耳聾等傷害與重傷害，偵結依傷害致重傷罪嫌起訴夫妻2人。

開庭期間，雙方以100萬元和解，受害移工同意撤告，但因李男偵查期間做筆錄時，伺機拿走手機並將由沈姓友人藏匿，涉嫌隱匿公務員職務上掌管物品罪。