快訊

「花蓮最美餐廳」宣布將熄燈！老闆吐心聲透露下一步

月租5100萬有望再漲？台北雙星預計2029點燈 如何照亮老城西區

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

天母夫妻虐打移工百萬和解 偵查時藏筆錄遭判刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子與楊姓妻子涉嫌長期傷害印尼籍逃逸女移工，致人耳聾、斷齒，士林地檢偵結依傷害致重傷罪嫌起訴，雙方後續以100萬元和解，但李男及其沈姓友人曾在製作筆錄時隱匿手機證物，士林地院今宣判，分別判李、沈2人2月、6月徒刑。

全案源於2022年6月13日，被害移工趁李男、楊女入睡時逃跑，向路人求助並報案，稱其每天都被毆打，還被逼吃排泄物，其財物、手機、證件被扣走，不知何去何從。

移民署及警方7月18日派員上門搜索，檢方也在偵查期間發現，李男、楊女自2021年4月聘僱非法移工做家務，該年2021年12月至2022年6月間多次持鍋鏟、高跟鞋毆打移工，拉扯移工頭髮，潑熱水或以熨斗蒸氣燙傷移工等。

檢警調查，女移工臉部、頸部、胸部、四肢等多處受有挫傷、燙傷，有白內障、雙側外耳廓變形、上排牙齒缺損致咀嚼功能喪失、上下唇因陳舊傷疤攣縮無法閉合、耳聾等傷害與重傷害，偵結依傷害致重傷罪嫌起訴夫妻2人。

開庭期間，雙方以100萬元和解，受害移工同意撤告，但因李男偵查期間做筆錄時，伺機拿走手機並將由沈姓友人藏匿，涉嫌隱匿公務員職務上掌管物品罪。

士林地院今審結，依隱匿公務員職務上掌管物品罪分別判李男2月、沈男6月徒刑，李男、楊女涉嫌傷害致重傷罪部分公訴不受理。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

公務員 移工 移民署

延伸閱讀

兩天買一次、消費高國人近兩倍！全家一塊墊板攻77萬移工口袋

豐原分局上半年取締微型電動二輪車550件 警到移工宿舍宣導

缺工致頻繁跳電？擬讓台電引進移工「穩定供電」 經長郭智輝二度回應

台電擬引進移工加強供電 勞動部：將跟經濟部了解

相關新聞

黃子佼涉妨害性自主今遭傳喚 訊後請回

藝人黃子佼遭「K小姐」指控涉妨害性自主，台北地檢署2日傳喚黃子佼，他臨時透過律師向檢方請假，今天上午檢察官再次傳喚黃子佼...

F.I.R.詹雯婷誣告判無罪 感謝司法：只想回歸音樂裡的純粹

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷與恩師陳建寧因合約糾紛被控誣告罪，法官判她無罪，詹雯婷獲無罪判決後，隨即發聲...

沒事了！F.I.R.樂團前主唱Faye被控誣告恩師陳建寧 今判無罪

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷單飛後，指控音樂人、恩師陳建寧在老東家華研國際履約保證書中偽簽她的姓名，控告...

工作需品味酒料 高雄調酒師下班騎車被捕 警：沒酒駕特權

高雄林姓男子在夜店當調酒師，下班騎機車回家途中，遇警方攔車對他酒測，呼氣酒測值達每公升0.63毫克，立即被捕。他說因調酒...

北檢為妨害性自主案傳喚黃子佼 離時面對追問不發一語

藝人黃子佼涉嫌持有未成年性影像，台北地院尚在審理中。藝人黃子佼又遭「K小姐」指控涉妨害性自主，台北地檢署本周二傳喚黃子佼...

天母夫妻虐打移工百萬和解 偵查時藏筆錄遭判刑

李姓男子與楊姓妻子涉嫌長期傷害印尼籍逃逸女移工，致人耳聾、斷齒，士林地檢偵結依傷害致重傷罪嫌起訴，雙方後續以100萬元和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。