首件「法官關說法官」枉法裁判案 高院前審判長高明哲最終無罪確定

台灣高等法院前審判長高明哲被控接受最高法院前法官蕭仰歸關說，逆轉判決涉嫌肇逃蕭的兒子無罪，被檢方依枉法裁判罪起訴，成為檢察官以此罪名起訴法官首案；高明哲一、二審均無罪，檢方不服提上訴，最高法院駁回上訴，高無罪確定。

蕭仰歸兒子蕭賢綸2008年10月開車撞傷機車騎士，導致機車右後視鏡被撞壞，蕭被檢方指控未停車即離去，依肇事逃逸罪嫌起訴，基隆地方法院一審判蕭賢綸6月徒刑，並宣告緩刑2年。

檢方指控，蕭賢綸力爭無罪提上訴，時任二審受命法官、現任司法院司法行政廳長高玉舜認為一審判決沒錯，但高明哲接受蕭仰歸關說、枉法裁判，主張蕭賢綸無罪，合議庭最終判蕭賢綸無罪，因檢方未上訴無罪確定，關說案爆發後，檢方提再審，蕭賢綸撤回上訴，最終仍判決6月徒刑、緩刑2年定讞。

一審認為，枉法裁判須以故意不依法律規定而裁判為前提，高明哲向高玉舜提及蕭賢綸是蕭仰歸兒子，未違反審判獨立、枉法裁判犯意，依無罪推定原則判決高無罪。

檢方上訴，高明哲堅持自身清白，稱自己為案子暴瘦11公斤，身心俱疲，且他僅表示評議意見，不構成枉法裁判要件，評議肇逃案時，因他的意見和高玉舜不同，於是各寫一分判決，再請陪席法官林洲富擇一簽名，才會出現2比1投票結果。

二審認為，肇逃案二審為合議制，本應採認多數法官意見做成判決，而時任陪席法官林州富證稱，他當時與高明哲一樣持無罪心證，足以形成改判無罪的結果，難以認定高明哲有故意不依法律裁判。

二審指出，判決書是由審判長或受命法官撰擬，與是否枉法裁判沒有必然關聯，又評議程序意在使合議庭成員交換意見，相互溝通以獲取共識，嘗試說服對方並不違常，維持判決高明哲無罪。