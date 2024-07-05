F.I.R.詹雯婷誣告判無罪 感謝司法：只想回歸音樂裡的純粹
F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷與恩師陳建寧因合約糾紛被控誣告罪，法官判她無罪，詹雯婷獲無罪判決後，隨即發聲明「感謝一直以來身邊朋友和歌迷們對我的信任、關心和支持。感謝司法公正還我清白。期盼一切紛擾至此告一段落，回歸音樂裡的純粹。」
詹雯婷自F.I.R.飛兒樂團單飛後，指控音樂人、恩師陳建寧在老東家華研國際的履約保證書中偽簽她的姓名，控告陳建寧偽造文書，陳建寧認為保證書詹親簽，反控詹雯婷誣告罪。
台北地檢署2021年將陳建寧、詹雯婷都不起訴處分，高檢署發回重查，檢方第2次偵辦認為，依筆跡鑑定，履約保證書確由詹女所親簽，卻對陳建寧提告偽造文書，將詹女提起公訴，至於陳建寧的偽造文書罪則獲不起訴處分確定。
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