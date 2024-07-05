F.I.R.詹雯婷誣告判無罪 感謝司法：只想回歸音樂裡的純粹

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷與恩師陳建寧因合約糾紛被控誣告罪，法官判她無罪，詹雯婷獲無罪判決後，隨即發聲明「感謝一直以來身邊朋友和歌迷們對我的信任、關心和支持。感謝司法公正還我清白。期盼一切紛擾至此告一段落，回歸音樂裡的純粹。」

詹雯婷自F.I.R.飛兒樂團單飛後，指控音樂人、恩師陳建寧在老東家華研國際的履約保證書中偽簽她的姓名，控告陳建寧偽造文書，陳建寧認為保證書詹親簽，反控詹雯婷誣告罪。