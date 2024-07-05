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李敖長女檢舉賴佩霞心理師資格 黃士修回「她搞不清楚」挨告誹謗不起訴
總統選舉前，李敖長女、博士李文檢舉時任副總統候選人賴佩霞，涉嫌違反心理師法及修改網站文字，時任郭台銘辦公室發言人黃士修則在記者會回應「我覺得她好像有點搞不清楚狀況」後，遭李文提告涉犯誹謗罪。台北地檢署今偵結，認為黃士修不具誹謗犯意，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。
去年，賴佩霞與郭台銘搭擋競選總統期間，李文認為，賴佩霞不具有我國心理師資格，競選官網主要經歷卻載有「心理諮詢師」，為此向衛生局舉發賴佩霞涉嫌違反心理師法。衛生局已將該案函送北檢，全案偵辦中。
之後，有媒體在記者會上，詢問黃士修有關李文檢舉賴佩霞的網站修改一事，黃士修聽聞問題後回應：「修改網站犯法嗎」、「難道她們也要去檢舉我們的臉書貼文改錯字嗎」、「我覺得她好像有點搞不太清楚狀況」後，遭李文提告涉犯刑法之誹謗罪。
檢方偵辦，考量黃士修針對李文檢舉內容，僅表前述幾句話，客觀上尚難認定已屬於妨害李文名譽的言語，且顯是質疑李文認定的情形有無違法，認為李文似乎搞不清楚狀況，屬於他依個人判斷提出主觀評論，不具毀損告訴人名譽的犯意，應受憲法言論自由保障。
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