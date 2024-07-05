雲林議長黃凱涉綠能弊案 地方政壇藍綠驚訝：他很低調、客氣

雲林縣議長黃凱涉及光電行賄案，新北地檢署昨兵分40處搜索，今對黃凱向法院聲押禁見。黃凱是雲林四連霸議員，平日為人低調，與藍綠都維持友好關係，積極參與公益事務，地方政壇得知他涉案都很訝異，希望檢調單位能夠明察秋毫。

黃凱為雲林第3選區無黨籍議員，已連任四屆議員，2023年10月因前議長沈宗隆涉及綠能收賄案請辭後，補選高票當選議長。他在今年定期會期間，與藍綠白議員都有互動，且相當親和。

雲林連續兩議長同一屆任內因故職缺，創下國內議會前所未有紀錄，議長黃凱在司法案期間，議長職務將由副議長蔡咏鍀將代理。蔡咏鍀今天受訪時指出，議會目前休會，但各種事務還是要持續運作，代理期間會和議會同仁，一起合作讓議會正常運轉。

雲林縣議會民進黨團總召張維崢說，很詫異發生這件事，在案情未釐清之前，他不了解來龍去脈不便評論，但若真有違法該怎麼辦就怎麼辦；至於雲林已發生多起綠能弊案，他說，為何綠能在雲林都會有這種事情發生，要審慎思考綠能政策為什麼都會讓政治人物牽扯進去，相信司法單位毋枉毋縱。至於黃凱平常為人，他說，黃凱擔任議員以來待人客氣，非常低調。

國民黨團總召李明哲對於黃凱涉案也很驚訝，他說檢黃凱平常就很客氣，感覺當上議長後就很珍惜這個位子，對於議會同仁都很客氣，他不了解事情真相是什麼，但希望檢調單位能夠明察秋毫。

無黨籍議員陳芳盈也備感意外，因為黃凱對上對下都很謙虛，她說，中間是不是有一些誤會，畢竟黃凱才剛上任議長，不像是會做這種事的人，地方活動、公益都很積極參與。

誠信政團總召黃文祥說，他得知此事很錯愕，黃凱為人低調、客氣，希望檢調單位盡快釐清案情，以免外界多方揣測。