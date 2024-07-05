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影／來搶標！保時捷Panamera 4台中分署法拍 還有選配106萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

行政執行署台中分署將於7月10日舉辦法拍，其中1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，新車價高達548萬元，為檢方破獲洗錢集團名下車輛，認定屬犯罪所得法拍，其里程僅4萬1000多公里，台中分署也說，該車有定底價、欲競標需先繳30萬元保證金。

台中分署表示，台中地檢署偵辦洗錢案，查扣李姓、黃姓被告共同所有的1輛白色保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，因認定是犯罪所得，於偵查中經當事人同事後囑託變賣法拍。

台中分署指出，這輛白色保時捷2021年1月出廠，里程僅4萬1000多公里，外觀維持良好，車內可乘載5人，內裝配備一應俱全，且搭載2894CC的V6雙渦輪增壓汽油引擎，最大330匹馬力、45.9公斤米最大扭力。

另外，依原廠提供客製化選配項目還有金屬白色烤漆、全景式天窗、主動式PASM氣壓懸載系統、跑車計時套件、跑車化排氣系統含高光澤黑色排氣尾管、21吋輪圈、智慧型免用鑰匙系統、雙前座八向電動調整座椅，以及GT跑車式方向盤等，一共高達106萬多元的配件。

台中分署也說，由於這次法拍車輛價值較高，因此設有定價，為避免圍標、棄標，也有酌定保證金，當天到場想要競標民眾，需在登記時一併先繳30萬元保證金，才能領取號碼牌參與喊價。

這次法拍將於7月10日早上10點起，在台中市西區建國北路二段100巷16號公開拍賣，當天除這輛色保時捷，同步也將拍賣另1輛2006年出廠的灰色保時捷，及多輛賓士、福斯轎車，詳情可上台中分署網站查詢https://www.tcy.moj.gov.tw/

台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供
台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。圖／台中分署提供

保時捷 法拍 跑車

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