「失語症」被警認定酒駕拒測罰18萬！法院撤單：他無法理解

彰化施姓男子拒絕酒測挨罰18萬元、吊銷駕照，他提行政訴訟主張有失語症、中度身心障礙，難對談也無法理解法律效果；法院勘驗密錄器，發現警方告知拒測時，施顯然答非所問，也有醫院證明中度失語症，認為他因語言、身心障礙，並非故意或消極拒測，判撤銷原處分，可上訴。

經查，施男2023年4月14日騎機車經彰化縣埔鹽鄉彰水路、光明路口，因沒戴安全帽被彰化縣警局溪湖分局警員攔查，警方要求他酒測未果，認為他有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」違規開單，由台中監理所依違反道路交通管理處罰條例對施裁罰18萬元、吊銷駕照。

施男及訴訟代理人提行政訴訟，主張施患有失語症，語言表達、溝通困難，本身也領有中度身心障礙手冊，加上患有精神症狀，導致身心年齡只有7、8歲，無法和警員正常對談，更不能理解警員所述有關酒駕拒測法律效果。

台中監理所抗辯稱，施男騎車未戴安全帽違規，警方合理判斷是易生交通危害之人上前攔查，過程又聞到酒氣使用酒精檢知器確認有酒精反應，警員基於經驗判斷有酒駕才要求測試，符合警察職權行使法第8條規定，且拒絕酒測並不以駕駛人有無親口表明拒絕為準。

台中高等行政法院查，施男確實領有中度身障手冊，其因中度失語症，對語言理解、表達有嚴重困難，人際溝通困難。

法院勘驗警方密錄器，發現警員首次告知拒測法律效果時，施回覆「亂講」、「記得嗎」，警方一再告知不吹就是拒測、拒測要扣車時，施回「不見你知道嗎？記得嗎？」或是說「我發誓好不好」、「媽祖有那個...你知道嗎？」

附近鄰居也向警員表明，施男不懂拒測的意思，警員再次說明拒測就是不吹，施則回「我是人你知道嗎？」法院認為，施男答非所問，也無明確拒絕，警方將酒測器遞向要求吹氣，施也有配合但仍吹氣過短失敗。

法院認為，施因語言障礙無法理解法律效果，也不能遵從警方指示酒測，難認他是故意拒測，且因身心障礙，應非消極不配合，撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康