快訊

台積電還會漲！他看好「股價到2千」：本益比至少30倍

日本政府終於淘汰磁片設備了！數位大臣嗨喊：我們勝利了

乳房的光輝與陰霾：從神話到科學的女身故事

心酸…癌末妻車上狂吐 人夫停路肩急救卻遭檢舉開單罰4千

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓男子開車經雲林台61線被檢舉行駛路肩遭開單挨罰4000元，陳提行政訴訟主張，當時載癌末失能的妻子，對方突嘔吐不止怕她噎死才臨停路肩急救；法院除勘驗影像也詢問醫師，認為陳為了保護妻子生命，才不得已行駛路肩，符合緊急避難阻卻違法事由，判撤銷原處分，可上訴。

經查，陳男2023年4月16日開車經雲林縣口湖鄉台61北上255.2公里處，因行駛路肩被民眾行車記錄器拍下檢舉，雲林警方認定有「行駛快速道路違規使用路肩」開單舉發，由台中監理所依違反道路交通管理處罰條例，裁處罰鍰4000元。

陳不服提行政訴訟，主張當時載著癌末的妻子，且她多次因腦部、胸部手術失去行動機能，當時妻子突然嘔吐不止、滿口穢物，他必須立即處理以免噎到致命，才停靠路肩對妻子緊急救護，認為是行政罰法第13條緊急避難行為，也有提出醫生報告佐證。

台中監理所抗辯稱，陳男僅能證明妻子病況，但違規當時，是否適用緊急避難仍真偽不明，且陳行駛路肩時，當審酌自己有無兼顧需特別照料的同行者狀況，以判斷他駕車能力、同超乘客能否負荷，認為不符緊急避難要件。

台中高等行政法院勘驗行車記錄器，發現陳男車子進入路肩後緩慢行駛，確實可能因車內乘客嘔吐才減速，法院也詢問陳妻的醫師，對方也說，陳男曾向他提及開車在快速道路時，妻子突然嘔吐的情況。

法院認為，陳男當時使用路肩，是為保護妻子生命、身體不得已之必要手段，行駛路肩所造成交通秩序法益侵害，與陳男保全妻子生命、身體法益相較，顯然前者較輕，且無其他方式可選擇，認為該當行政罰法第13條緊急避難之阻卻違法事由，判處撤銷原處分。

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

醫師 雲林

延伸閱讀

老婆在家愛裸體走來走去！高中兒態度從尷尬到習慣 夫目睹這一幕難接受

老闆女兒狂刁難…逼人夫「拿靈肉換升官」 妻子一聽秒答應讓他崩潰

名嘴徐嶔煌爆料高虹安偷吃人夫挨告 法院判決出爐

人夫酒店毒殺小三！訛稱玩成人遊戲出事 手機曝真相原因極心寒

相關新聞

涉收賄光電業者上千萬 雲林縣議長黃凱遭聲押禁見

雲林縣議長黃凱涉嫌收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索黃凱議長辦公室、住處及雲林縣...

心酸…癌末妻車上狂吐 人夫停路肩急救卻遭檢舉開單罰4千

陳姓男子開車經雲林台61線被檢舉行駛路肩遭開單挨罰4000元，陳提行政訴訟主張，當時載癌末失能的妻子，對方突嘔吐不止怕她...

追殺曲棍球案檢察官卻力挽翁啟惠 監委沒選擇性辦案？

國會改革法案讓監察院氣得跳腳，也再度掀起我國究竟要選擇三權分立或維持五權憲法話題，近年來監委行事屢遭非議，「追殺」辦曲棍...

對警說「你好臭」被法辦…描述汗臭不禮貌非侮辱 無罪確定

陳姓男子受託處理債務，鬧進台北市警內湖分局文德派出所，陳在值班台咆哮遭驅離，卻對郭姓警員說「你好臭喔」；陳遭警壓制，他咒...

獨／監察院憲政首例替翁啟惠申誡提再審 懲戒法院駁回確定

中央研究院前院長翁啟惠涉浩鼎案雖無罪，但他「未誠實申報財產」、「未揭露可能利益衝突」，遭公務員懲戒委員會（改制前）申誡。...

最大自辦都更涉詐貸83.5億 虛增銷售額 楊岳修等9嫌被訴

全台最大自辦都更案「泰舍至善元」涉嫌詐貸弊端，泰舍實業暨泰坤建設實際負責人楊岳修涉嫌自2018年間，持不實預售屋交易合約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。