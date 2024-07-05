涉收賄光電業者上千萬 雲林縣議長黃凱遭聲押禁見

雲林縣議長黃凱涉嫌收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索黃凱議長辦公室、住處及雲林縣政府、業者，約談黃、業者及縣府承辦人等共21人。經檢方漏夜複訊，稍早已對黃凱向法院聲押禁見。

其餘同案被告雲林縣建設處長李俊興20萬交保，王、黃、周姓光電業者及員工各以20萬到10萬元不等交保，1人限制住居，另有數名縣府員工請回。

黃凱為雲林第3選區無黨籍議員，2023年10月因前議長沈宗隆涉及綠能收賄案請辭後，補選高票當選議長。雲林縣議會現為休會期間，如今再度傳出議長涉入綠能弊案，不少議員得知後相當吃驚。

檢調昨為避免消息走漏，由主任檢察官帶隊拂曉同步對黃凱住處、議會及縣府發動搜索，查扣疑由業者出資購買的Lexus LM名車、名表及數十萬現金，並掌握部分可疑金流待釐清。

據了解，光電業者涉嫌行賄黃凱，起因在於縣市政府是否核發設置許可，成為綠能業者能否進一步向經濟部能源局申請建廠的成敗關鍵，而議長對縣府極具影響力，因此成為不肖廠商亟欲拉攏的對象。