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涉收賄光電業者上千萬 雲林縣議長黃凱遭聲押禁見
雲林縣議長黃凱涉嫌收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索黃凱議長辦公室、住處及雲林縣政府、業者，約談黃、業者及縣府承辦人等共21人。經檢方漏夜複訊，稍早已對黃凱向法院聲押禁見。
其餘同案被告雲林縣建設處長李俊興20萬交保，王、黃、周姓光電業者及員工各以20萬到10萬元不等交保，1人限制住居，另有數名縣府員工請回。
黃凱為雲林第3選區無黨籍議員，2023年10月因前議長沈宗隆涉及綠能收賄案請辭後，補選高票當選議長。雲林縣議會現為休會期間，如今再度傳出議長涉入綠能弊案，不少議員得知後相當吃驚。
檢調昨為避免消息走漏，由主任檢察官帶隊拂曉同步對黃凱住處、議會及縣府發動搜索，查扣疑由業者出資購買的Lexus LM名車、名表及數十萬現金，並掌握部分可疑金流待釐清。
據了解，光電業者涉嫌行賄黃凱，起因在於縣市政府是否核發設置許可，成為綠能業者能否進一步向經濟部能源局申請建廠的成敗關鍵，而議長對縣府極具影響力，因此成為不肖廠商亟欲拉攏的對象。
最高檢察署為掃蕩綠能貪瀆案件，日前與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，上月已由台北、雲林地檢署，針對利用職權向綠能廠商索賄的不肖公務員，或利用凍結預算施壓從中獲利的不肖民意代表等發動查緝，偵辦某立委辦公室洪姓主任和雲林麥寮鄉前鄉長、台西鄉前鄉長配偶涉嫌藉勢藉端勒索、恐嚇綠能廠商等案件。
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