快訊

台積電還會漲！他看好「股價到2千」：本益比至少30倍

日本政府終於淘汰磁片設備了！數位大臣嗨喊：我們勝利了

乳房的光輝與陰霾：從神話到科學的女身故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉收賄光電業者上千萬 雲林縣議長黃凱遭聲押禁見

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

雲林縣議長黃凱涉嫌收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索黃凱議長辦公室、住處及雲林縣政府、業者，約談黃、業者及縣府承辦人等共21人。經檢方漏夜複訊，稍早已對黃凱向法院聲押禁見。

其餘同案被告雲林縣建設處長李俊興20萬交保，王、黃、周姓光電業者及員工各以20萬到10萬元不等交保，1人限制住居，另有數名縣府員工請回。

黃凱為雲林第3選區無黨籍議員，2023年10月因前議長沈宗隆涉及綠能收賄案請辭後，補選高票當選議長。雲林縣議會現為休會期間，如今再度傳出議長涉入綠能弊案，不少議員得知後相當吃驚。

檢調昨為避免消息走漏，由主任檢察官帶隊拂曉同步對黃凱住處、議會及縣府發動搜索，查扣疑由業者出資購買的Lexus LM名車、名表及數十萬現金，並掌握部分可疑金流待釐清。

據了解，光電業者涉嫌行賄黃凱，起因在於縣市政府是否核發設置許可，成為綠能業者能否進一步向經濟部能源局申請建廠的成敗關鍵，而議長對縣府極具影響力，因此成為不肖廠商亟欲拉攏的對象。

最高檢察署為掃蕩綠能貪瀆案件，日前與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，上月已由台北、雲林地檢署，針對利用職權向綠能廠商索賄的不肖公務員，或利用凍結預算施壓從中獲利的不肖民意代表等發動查緝，偵辦某立委辦公室洪姓主任和雲林麥寮鄉前鄉長、台西鄉前鄉長配偶涉嫌藉勢藉端勒索、恐嚇綠能廠商等案件。

雲林縣議長黃凱(中)涉嫌收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署經漏夜複訊，稍早向法院聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
雲林縣議長黃凱(中)涉嫌收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署經漏夜複訊，稍早向法院聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

鄉長 雲林

延伸閱讀

母親牽著小姐妹走下碧潭再放手讓她們溺斃 涉殺人罪遭聲押禁見

雲林縣議長黃凱涉綠能案、縣府也遭搜索 張麗善人在日本跨海回應

疑收受綠能廠商賄賂 新北檢搜索雲林縣議會約談議長黃凱

砂石車業者行賄取締就放水 北市大同分局員警收賄143萬過世不起訴

相關新聞

涉收賄光電業者上千萬 雲林縣議長黃凱遭聲押禁見

雲林縣議長黃凱涉嫌收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索黃凱議長辦公室、住處及雲林縣...

心酸…癌末妻車上狂吐 人夫停路肩急救卻遭檢舉開單罰4千

陳姓男子開車經雲林台61線被檢舉行駛路肩遭開單挨罰4000元，陳提行政訴訟主張，當時載癌末失能的妻子，對方突嘔吐不止怕她...

追殺曲棍球案檢察官卻力挽翁啟惠 監委沒選擇性辦案？

國會改革法案讓監察院氣得跳腳，也再度掀起我國究竟要選擇三權分立或維持五權憲法話題，近年來監委行事屢遭非議，「追殺」辦曲棍...

對警說「你好臭」被法辦…描述汗臭不禮貌非侮辱 無罪確定

陳姓男子受託處理債務，鬧進台北市警內湖分局文德派出所，陳在值班台咆哮遭驅離，卻對郭姓警員說「你好臭喔」；陳遭警壓制，他咒...

獨／監察院憲政首例替翁啟惠申誡提再審 懲戒法院駁回確定

中央研究院前院長翁啟惠涉浩鼎案雖無罪，但他「未誠實申報財產」、「未揭露可能利益衝突」，遭公務員懲戒委員會（改制前）申誡。...

最大自辦都更涉詐貸83.5億 虛增銷售額 楊岳修等9嫌被訴

全台最大自辦都更案「泰舍至善元」涉嫌詐貸弊端，泰舍實業暨泰坤建設實際負責人楊岳修涉嫌自2018年間，持不實預售屋交易合約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。