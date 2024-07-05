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對警說「你好臭」被法辦…描述汗臭不禮貌非侮辱 無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子對著台北市內湖分局文德派出所郭姓警員說「你好臭喔」，被依侮辱公務員罪起訴。士林地院認為員警汗流浹背，發出刺鼻汗臭味屬情理之常，「你好臭」只是在描述不好聞的味道，不算謾罵或輕蔑郭人格，判陳無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。圖／聯合報系資料照
陳姓男子對著台北市內湖分局文德派出所郭姓警員說「你好臭喔」，被依侮辱公務員罪起訴。士林地院認為員警汗流浹背，發出刺鼻汗臭味屬情理之常，「你好臭」只是在描述不好聞的味道，不算謾罵或輕蔑郭人格，判陳無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。圖／聯合報系資料照
陳姓男子受託處理債務，鬧進台北市警內湖分局文德派出所，陳在值班台咆哮遭驅離，卻對郭姓警員說「你好臭喔」；陳遭警壓制，他咒罵三字經，被依侮辱公務員罪起訴。士林地院認為員警汗流浹背，發出刺鼻汗臭味屬情理之常，「你好臭」只是在描述不好聞的味道，不算謾罵或輕蔑郭人格，判陳無罪，台灣高等法院駁回檢方上訴確定。

郭姓警員說，2023年7月11日處理黃姓報案人與陳姓男子（29歲）等人的債務糾紛，現場雙方僅口角，後來黃先離開、搭計程車到派出所報案，詎料陳尾隨而至，並在值班台叫囂。警方制止並斥喝離去，陳繼續咆哮、推擠員警，還對著郭說「你好臭」，郭覺得受辱，依妨害公務罪逮捕陳，期間陳又罵三字經。

陳姓男子說，因為警察講話很大聲，他因此也「大聲回去」，有幾名員警用手推他的胸口，他想看員警編號，這時一名警員一直靠近他，他請對方「不要靠近我」，因為那名警員身上的汗臭味很重。

士林地院認為案發時是7月中午，又是大熱天，陳和多位警員在文德派出所前爭執，既是烈日炙烤，眾人又是大聲嘶吼、情緒激動，汗流浹背、滿身大汗，甚至因此散發出刺鼻汗臭味很正常，陳口出「你好臭」充其量只是描述警察散發出不好聞的味道、非常不禮貌，這是在抒發自己的感受，不是嘲弄。

另外，郭姓警員證稱壓制時，陳疑似有罵三字經，但密錄器聲音不清楚，郭究竟有無聽到陳對執行逮捕的員警辱罵三字經有疑義，士院不排除是「誤聽」。因檢方舉證無法說服法官，士院判陳無罪。

檢方上訴，高院認為「相罵無好話」，不能僅因言行不夠文雅、高尚，就認定有公然侮辱犯意，就算陳有說「你好臭」，也難以構成刑法公然侮辱罪。高院認為檢方未提出新事證，只是爭執一審的證據取捨與心證裁量，駁回上訴確定。

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