追殺曲棍球案檢察官卻力挽翁啟惠 監委沒選擇性辦案？

國會改革法案讓監察院氣得跳腳，也再度掀起我國究竟要選擇三權分立或維持五權憲法話題，近年來監委行事屢遭非議，「追殺」辦曲棍球案的檢察官陳隆翔是一例，為了挽救中研院前院長翁啟惠而增訂監察法施行細則第14條之1又是赤裸裸的一例。監委是不是「選擇性」彈劾、選擇性「保護人權」，惹疑猜。

翁啟惠有全球第一醣分子專家稱號，多次傳為諾貝爾獎熱門人選，但他8年前捲入浩鼎內線交易案，原被寄予厚望的乳癌新藥OBI-822解盲失敗，又傳他投資浩鼎牟利，士林地檢署2017年依貪汙罪起訴翁，監察院同年也彈劾翁，他成了史上第一位遭彈劾的中研院院長。但士林地院判無罪，檢方放棄上訴，也引議論。

刑事無罪不代表沒有違失行為。監察院當初以翁啟惠低價認購3000張浩鼎股票、委託浩鼎董事長張念慈（歿）買股等8項違失彈劾，公懲會認定翁「未據實向監察院申報財產」，也「違反中研院利衝原則」，這2項顯有重大違失，記申誡。

據了解，翁啟惠無法接受被彈劾且記申誡，認為恐影響爭取諾貝爾獎資格與機會，數度向監院陳情，力圖翻案。弔詭的是，中研院2018年3月5日修正利衝處理原則、利衝事項處理要點，說是要對利益揭露範圍有明確及更嚴謹的規定，但監院以此認為翁沒有違失。此外，2022年3月8日監察法施行細則增訂第14條之1條文，彈劾案經懲戒法院判決確定後，讓「提案委員以外之監委」可以向懲戒法院提再審，法界質疑「根本是因人設事」。

這回監院所提的新事實、新證據，卻僅找張念慈、中研院前智財技轉處處長楊富量問話，靠兩人說翁未不實申報財產、沒有違反利益衝突試圖翻案，懲戒法院不採信。監察院搬出訴願法第95條規定，認為訴願決定確定後，各機關應該尊重身為憲政機關的監察院職權行使，但法界指訴願決定是「行政行為」，無法拘束法院。