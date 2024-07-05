最大自辦都更涉詐貸83.5億 虛增銷售額 楊岳修等9嫌被訴

泰坤建設董事長楊岳修。圖／聯合報系資料照片 全台最大自辦都更案「泰舍至善元」涉嫌詐貸弊端，泰舍實業暨泰坤建設實際負責人楊岳修涉嫌自2018年間，持不實預售屋交易合約，向聯貸銀行貸款83.5億餘元。台北地檢署昨偵結，依涉犯銀行法，起訴楊岳修、胞兄董事楊岳霖等9人。

2013年，泰坤集團承作新北市新莊區中正路、新泰路口地段的都更計畫案「泰舍至善元」，基地面積2977.6坪；2017年取得建築執照後動工，2022年竣工並取得使用執照，總房地銷售額約218億元。

檢方指出，泰坤集團承做該建案成本估175億元，須籌借76億元，為符合聯貸授信合約要求，楊岳修等人透過偽造不實人頭購屋合約、用裝潢修繕及代書費用墊高合約金額、已入股投資抵償房屋價款等方式，不實虛增19億5096萬5700元的銷售額。

不過，合作金庫要求泰坤公司須開設資金信託專戶，泰坤公司因不願負擔管理費，便與合作金庫終止契約，致詐貸未遂。

2019年間，楊岳修等人再出具的不實銷售額報告等資料，向土地銀行等聯貸銀行貸款，再於2020年、2022年以相似手法申請撥動款項，聯貸授信總金額達83億5180萬74元。去年5月間，檢調搜索約談楊岳修兄弟、公司幹部及人頭屋主，訊後命楊岳修1000萬元交保。

檢方認定，土地銀行聯貸銀行部分，楊岳修、總經理洪緯峰、副總經理洪振富、董事簡定榮、楊岳霖、楊岳修前妻邱庭俐、會計主管戴宜芳、業務出納人員岳佳瑩及葉淑鈴等人，涉犯銀行法第125條之3第1項及第3項之詐欺銀行，且因犯罪獲取之財物達新台幣1億元以上罪；合作金庫聯貸銀行方面，楊岳修、楊岳霖、洪緯峰、洪振富、邱庭俐等人，涉犯同法之未遂，昨依法起訴9人。

檢方指出，楊岳修、楊岳霖、洪緯峰、洪振富、簡定榮及邱庭俐涉犯銀行法兩罪，考量6人詐欺取財犯行侵害不同銀行及財產法益，詐欺犯意有別，應予分論併罰。