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涉綠能收賄案 雲縣議長被約談

聯合報／ 記者蔣永佑陳雅玲／連線報導

雲林縣議長黃凱。本報資料照片
雲林縣議長黃凱。本報資料照片
檢調獲報，雲林縣議長黃凱疑收受光電業者行賄上千萬，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索黃凱議長辦公室、住處及雲林縣政府、業者，約談黃、業者及縣府承辦人等共21人，全案朝貪汙治罪條例行受賄罪漏夜偵辦。

雲林縣長張麗善在日本參訪，得知此事後表示，尊重檢調調查，已要求縣府相關局處人員均須配合調查，盡速釐清事實。

黃凱為雲林第3選區無黨籍議員，2023年10月因前議長沈宗隆涉及綠能收賄案請辭後，補選高票當選議長。雲林縣議會現為休會期間，有議員得知黃凱涉綠能收賄案大感吃驚。

檢調昨為避免消息走漏，由主任檢察官帶隊拂曉同步對黃凱住處、議會及縣府發動搜索，查扣疑由業者出資購買的Lexus LM名車、名表及數十萬現金，並掌握部分可疑金流待釐清。

據了解，涉嫌行賄黃凱的綠能業者主要經營光電，縣市政府是否核發設置許可，成為綠能業者成敗關鍵，而議長對縣府具影響力，黃凱被控收賄，相關案情有待檢調釐清。

最高檢察署為掃蕩綠能貪瀆案件，日前與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，上月已由台北、雲林地檢署，針對利用職權向綠能廠商索賄的不肖公務員，或利用凍結預算施壓從中獲利的不肖民意代表等發動查緝，偵辦某立委辦公室洪姓主任和雲林麥寮鄉前鄉長、台西鄉前鄉長配偶涉嫌藉勢藉端勒索、恐嚇綠能廠商等案件。

張麗善 收賄 沈宗隆 雲林

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