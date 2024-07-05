王鴻薇控三立合資詐團洗錢主嫌

國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會，指詐團藏身三立集團洗錢，還開節目讓更多人受騙。記者潘俊宏／攝影 國民黨立委王鴻薇昨指控，三立集團與ＡＣＥ王牌交易所詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，去年三月謝與三立旗下創造智能公司合資成立萓篆公司，四月在三立合開「ＢＩＢＯ願望合夥人」節目，籲請檢調調查，三立應向社會交代。

三立集團表示，轉投資萓篆，屬三立子公司創造智能業外投資，未參與實質經營，已結束合作，支持檢調嚴查詐騙。台北地檢署表示，ＡＣＥ案起訴書所載萓篆，與三立公司登記在同一大樓，有三立子公司持股四成，疑涉有不法，檢察官偵查中，如涉不法將調查釐清。

王鴻薇說，謝詩瑩去年三月和創造智能合資成立萓篆，公司監察人林慧珍是三立行動媒體部前副總經理，民進黨前副秘書長林鶴明曾任創造智能執行長，萓篆登記地址在三立總部三樓，公司成立一個月，三立都會台推出新節目「ＢＩＢＯ願望合夥人」，由ＡＣＥ獨家冠名贊助播出，三立新聞業配稿強調是「台灣首家合法合規」交易所，助長更多人受騙，相關訊息在三立新聞仍未下架。

她指出，辦公室助理前往三立總部調查，萓篆未在三樓掛招牌，但該大樓產權屬於三立，公司登記需三立同意，且三樓其他登記公司，皆為三立電視創辦人張榮華的公司，只有這間是謝的公司，還是三立子公司出資。

她說，三立集團請立刻向社會說明跟詐團是什麼關係？為何要與嫌犯合開公司、提供場地？節目製作經費是否為詐騙所得？媒體掌控公共頻道資源卻涉嫌成為詐團幫凶，檢調應追查司法責任，國家通訊傳播委員會也應行政調查。