王鴻薇指詐團藏身媒體集團 北檢：案件後續仍在調查

國民黨立委王鴻薇今指控，三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝詩瑩與三立旗下的創造智能公司合資成立「萓篆公司」，請檢調著手調查。台北地檢署回應，本案後續仍在偵查中，如涉有不法情事，均將一調查釐清。

ACE王牌交易所於2018年成立，今年被踢爆涉嫌詐欺，藉由虛擬貨幣直銷誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，檢方已起訴32人。

王鴻薇表示，林淑芬、謝詩瑩母女成立宗教組織蓮池精舍，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，2022年起協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元，母女檔遭羈押起訴。

王鴻薇指出，協助ACE王牌交易所洗錢的謝詩瑩，於協助洗錢後一年，2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股分有限公司，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理。民進黨前副秘書長林鶴明曾任創造智能科技執行長。

王鴻薇說，萓篆登記地址在三立總部大樓3樓，公司成立一個月，三立都會台推出新節目「BIBO願望合夥人」，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，三立新聞的業配稿強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，助長更多人受騙，相關訊息在三立新聞仍未下架。

王鴻薇表示，經過辦公室助理實際前往三立總部調查，萓篆並未在3樓掛招牌，但該大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意，且三樓所有其他登記公司，皆為三立電視創辦人張榮華的公司，只有這間是謝詩瑩的公司，該公司還是三立子公司出資。

北檢回應，ACE王牌交易所案起訴書所載「萓篆公司」，與三立公司登記在同一大樓，且有三立子公司持股4成，疑涉有不法等情，檢察官就該案後續仍在偵查中，如涉有相關不法情事，均將一調查釐清。