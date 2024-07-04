張斯綱遭寫臉書「專門玩陰的」 女網友犯選罷法判刑2月緩刑2年
台北市議員張斯綱，去年在立委選舉期間，遭女網友在臉書刊登「撞人車肇逃、專門玩陰的、特權民代」等不實文字。士林地方法院今宣判，女網友犯公職人員選舉罷免法「散布謠言及傳播不實罪」，判處2月徒刑可易科罰金，緩刑2年，接受法治教育1場，褫奪公權1年。
判決指出， 女網友去年12月18日在家用手機在臉書上發文，刊登「張斯綱議員，你撞人車，肇逃」、「為什麼不能以身作則遵守交通規則」、「專門玩陰的」、「特權民代」等不實文字，散布、傳播不實，貶損張斯綱人格形象及社會評價，足生損害名譽及影響選民投票行為正確性。
法院審酌，女網友在臉書公開貼文，散布謠言及傳播不實，損害張斯綱名譽，危害選舉文化之清廉及選舉之公正性與正確性，也足以敗壞選風，考量認罪具悔意，判處2月徒刑可易科罰金，女網友目前需看護工照顧，宣告之刑暫不執行，緩刑2年，接受法治教育1場，褫奪公權1年。
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