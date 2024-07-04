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「新支付」涉詐騙吸金21億 2行政女助理作證創辦人一手主導

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

NewPay「新支付」創辦人林楨祥、陳芷穎夫妻以未來可獲得20％至30％利潤，2017年底起1年半招攬上萬名會員，非法吸金逾21億元，林等14人被依違法銀行法起訴，台南地院下午開庭審理，傳喚鄭、蔡姓2女行政助理，多以時間已久不復記憶作證，強制不碰財務，收支全由林禎祥主導。

檢方起訴，林楨祥夫妻及各縣市幹部等14人均明知非銀行不得經營收受存款業務，也不得以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資金，自2017年11月起至2019年12月4日止，向黃姓被害人等1萬1080人，吸收資金金額達21億2938萬多元。

合議庭下午傳喚鄭、蔡2女行政助理，並在檢方要求下，隔離作證。鄭女作證之初，多以時間已久不復記憶，指對公司作業不了解，強調2018年11月間將工作交接給陳芷穎，隔年2月被資遣。

她表示，負責行政業務，相關收分帳事宜，均由林負責，林提供相關收分帳數字等，她負責數字加總，再以line傳給林，且僅負責公司備用印章而已。經檢方詢問，她再三指稱不涉及財務、記不太清楚。

審判長見狀表示，出庭作證需誠實陳述，且檢方未起訴她，鄭女才陸續證述相關案件內容。審判長提示其2019年底偵訊筆錄時，鄭女當年陳述其工作內容發放薪資、會員收分帳冊控管及活動費用，詢問她核對該內容正確與否？鄭女這才回答「是」。

蔡女也表示，曾看過林在定期會上收受會員現金1、2次；她說，當時投資16萬、17萬元，起初有收到分紅，但記憶中沒有16萬、17萬元。

據調查，Newpay從2018年下半年開始，加盟店家開始增加，並開始從事許多捐款及公益活動，包場電影院舉辦投資分享會，包下飯店的池畔辦感恩餐會外，2018年年底的公司春酒，還找來蕭敬騰在春酒餐會演唱，還花了1600萬元招待100名投資人赴杜拜旅遊。

林楨祥等人利用典型的「拆分盤」手法，自行研發架設網路平台發行「學習分」供民眾投資購買，並保證不論投資金額多寡，最後一定可以賺取3倍獲利。但背後「學習分」的發行數量及價格漲跌全由林所操控。

新支付公司吸金21億案，台南地院下午開庭審理，傳喚鄭、蔡姓2女行政助理作證，多以時間已久不復記憶，強制不碰財務，收支全由創辦人林禎祥主導。圖／本報資料照
新支付公司吸金21億案，台南地院下午開庭審理，傳喚鄭、蔡姓2女行政助理作證，多以時間已久不復記憶，強制不碰財務，收支全由創辦人林禎祥主導。圖／本報資料照

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