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在臉書直播賣山寨名牌 246件假貨侵權總值767萬依違反商標法起訴
桃園陳姓男子經營網路購物，自2022年4月起，每周利用臉書社團直播賣名牌精品，卻遭買家發現是山寨品氣炸，警方蒐證後，同年7月中至陳男工作室搜索，扣得246件GUCCI、NIKE、DIOR等大廠牌仿冒衣服飾品，侵權總市值達767萬6859元，桃園地檢署偵結，將陳男依違反商標法起訴。
起訴事實指出，43歲陳姓男子明知GUCCI、NIKE、DIOR、SAINT LAURENT、CARTIER、CHANEL、LV等為商標權人向經濟部智慧財產局申請註冊，取得商標專用權，非經商標權人同意或授權不得使用。
但陳男自2022年4月起，利用社群網站臉書社團「隱藏世界｣成為他的販售管道，以每周直播方式推銷產品，販售山寨版的GUCCI、NIKE、DIOR、CHANEL、LV的30種類共246件衣服、手錶、鞋子、包包、眼鏡、皮帶、帽子、皮夾、髮箍等仿冒商標的衣物飾品，後遭人向桃市八德警分局提告，警方蒐證後於2022年7月14日發動搜索。
檢方偵辦認為，陳男觸犯商標法第97條後段的透過網路方式販售、陳列仿冒商標商品罪嫌，陳男基於販賣營利犯意，自2022年4月起至同年7月14日止販售仿冒商品，販賣的同時也侵害商標權人的商標權，扣案的仿冒商品均依商標法規定沒收。
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