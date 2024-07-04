殺前女友姦屍判21年定讞 他提再審辯吃威爾鋼「精蟲溢腦」

男子全志廷趁著幫廖姓前女友慶生時提復合、求歡遭拒，竟發狂拿刀割斷她氣管動脈釀慘死，還對屍體性侵，法院依殺人等罪判他21年定讞；全聲請再審，稱案發前有吃威爾鋼，因藥力過猛、精蟲溢腦，無法正常思考而有辨識能力下降，請求酌減刑度，法院不採信，駁回聲請，可抗告。

起訴指出，全志廷經交友APP認識廖女，雙方一度熱戀，全自桃園搬到台中工作、和廖同居，後廖對全感情轉淡並分手，全雖搬離仍深愛廖女、對她關懷備至。全後來懷疑廖女提分手是因另結新歡心生忌妒，2022年5月28日持預藏的刀子，藉幫廖女慶生提復合、性交要求遭拒就發生激烈吵。

全徒手猛力推拉廖女的頭去撞浴室牆面、地板，又掐住她脖子釀暈厥窒息，廖不停手又狠心持剪刀朝她脖子猛刺，又拿水果刀割開頸部，當場切斷廖女氣管、動脈釀慘死，又割開廖女內衣褲，撫摸屍體的胸部、性侵，隔天29日向警方自首才曝光。

台中地院一審依殺人、汙辱屍體等罪判全男無期徒刑；台中高分院二審認為，全男殺害廖女去自首前，先帶廖的兒子到超商購買食物共同進食後，才一起到警察局，猶顧慮廖子無人照顧，認為全仍心存善念，並未遷怒他人，尚非無可憫恕之處。

二審另參酌台灣司法心理學會鑑定，認為全長期在自卑情結中，遇到困難或壓力欠缺處理的自信心，面對分手不善溝通，內心挫折感加劇，情緒壓抑最終爆發，但經治療仍有高度教化可能性、中度矯正可能性、高度再社會化之可能性，認定他惡性未達應最長期監禁程度。

二審撤銷改依殺人罪判他19年，褫奪公權10年，並與汙辱屍體罪2年6月，合併應執行21年，再上訴經最高法院今年1月駁回，全案定讞。

全男近期聲請再審，主張當天替廖女慶生前有吞服威爾鋼，並稱因藥力過猛、精蟲溢腦，一心只想要性行為等，但女友卻說他不硬、不持久，以言語激怒他、傷害他最自卑的心，因藥效反應導致他無法正常思考、控制行動，才憤而殺人並侵害屍體。

全表示，他當時應符合刑法第19條第1項、第2項，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，及辨識行為能力顯著降低，主張不罰或減刑，另也要求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

台中高分院查，全男空言泛稱服用威爾鋼情節，沒提出任何具體證據，且根據心裡鑑定等，都認定他是因感情受挫、個人情緒控管不佳才犯，並非臨時起意而有事前謀畫，加上也無新事實、新證據等，認定他聲請再審理由，裁定駁回。