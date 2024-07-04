王鴻薇籲釐清與詐嫌關係 三立：未參與萓篆實質經營

中央社／ 台北4日電

國民黨立委王鴻薇今天在立法院召開記者會，質疑三立集團與「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係，要求檢調追查，並促請NCC展開行政調查，保障受害人和公眾利益。

NCC對此表示，會依程序進行調查。

三立集團表示，針對轉投資萓篆公司一事，是屬三立集團子公司「創造智能」業外投資，並未參與實質經營，且已結束合作關係。三立集團支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。

王鴻薇指出，「ACE王牌交易所」於2018年成立，今年1月4日被踢爆涉詐欺，從2019年起開始分工，編寫不實白皮書，上架虛擬貨幣，成立直銷團隊，誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達新台幣8億元，實際背後犯罪所得恐怕高達22億元，檢調已起訴達32人。

她說，其中涉嫌協助「ACE王牌交易所」洗錢的謝詩瑩，於2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股份有限公司，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理，地址就在三立總部大樓3樓，公司成立一個月，三立都會台就推出新節目「BIBO願望合夥人」，由「ACE王牌交易所」獨家冠名贊助播出。

王鴻薇呼籲三立，立刻向社會說明跟詐騙集團到底是什麼關係，為什麼要跟犯嫌合開公司還提供場地，該節目製作經費是不是詐騙所得。

王鴻薇說，媒體掌控公共頻道資源，三立應該對社會交代，也請檢調調查相關金流及該公司，並促請國家通訊傳播委員會（NCC）展開行政調查，保障受害者權益。

三立集團子公司創造智能執行長林慧珍表示，轉投資萓篆一事，因負責人謝詩瑩涉案遭押，對於創造智能與三立集團造成商譽受損，當下立即結束合作。轉投資的萓篆公司並未有虛擬貨幣等相關業務，創造智能不可能與詐騙集團合作，支持檢調嚴查不法，釐清真相。

針對「願望合夥人」節目，她說，這由業內知名製作公司製作、託播。相關內容可受公評，並無違法問題。但因出品人之一涉及不法影響社會觀感，三立已下架該節目。

王鴻薇 虛擬貨幣 詐騙集團

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