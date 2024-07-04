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親自審才知滋味？ 擔任過國民法官 司法信任度達100%

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院刑事廳廳長李釱任今就「國民法官所做問卷調查及參與案件實施情形」專題報告，據統計，擔任過國民法官的人對「司法信任度」整體信任比率達到了百分之百。記者王宏舜／攝影
司法院刑事廳廳長李釱任今就「國民法官所做問卷調查及參與案件實施情形」專題報告，據統計，擔任過國民法官的人對「司法信任度」整體信任比率達到了百分之百。記者王宏舜／攝影

國民法官法去年上路，司法院刑事廳廳長李釱任今就新制實施首年（2023年）「國民法官所做問卷調查及參與案件實施情形」專題報告，據統計，逾9成的國民法官願再次擔任，「非常願意」的比率參與後還上升13.3個百分點。原本最多人擔心無法理解法律用語，參與後超過9成的人感到放心，「司法信任度」在參與後達到了百分之百。

李釱任表示，「國民法官選任情形」方面，2023年備選國民法官複選名冊人數為11萬8939人，合計審結16案，各地方法院抽出個案所需候選國民法官3240人，依規定審核除名後，選任期日應到2352人，實際到場1080人，到場率45.9%，選任率為千分之一（0.1%）。其中各階段「性別」比率大致相當；「年齡」以40至49歲人數最多。

「國民參與審判案件審理情形」方面，宣判案件16件均為單一被告，罪名以「不能安全駕駛動力交通工具致死罪」5件、「殺人罪」7件占多數；經裁定不行國民參與審判者則多為複數被告（被告31人；12件），以「不能安全駕駛動力交通工具致死罪」4件、「殺人罪」3件及「傷害致死罪」2件占多數。

審結案件的整體上訴率為75.0%，其中「加重不能安全駕駛動力交通工具罪」、「妨害交通致死罪」、「殺害直系血親尊親屬罪」及「傷害致死罪」上訴率為百分之百。但特別的是，全國第一件國民法官案、新北地院季姓婦人殺夫案並沒有上訴，而台中「啞鈴弒父案」被告在上訴後又撤回。

從被告的辯護人來源統計，平均每位被告有2.1位辯護人，來源以「法扶律師」17人最多，其次依序為「自行選任」10人、「義務辯護人」5人及「公設／約聘辯護人」2人。李釱任補充，已於今年3月、4月完成法院約聘辯護人公開甄選作業，共錄取11位約聘辯護人，依意願分發至全國各地方法院執行刑事辯護業務。另預計於8月與台灣刑事辯護律師協會協同辦理「公設／約聘辯護人國民法官工作坊」，精進法庭辯護技巧及對制度認識，充實辯護量能。

而國人憂慮「案子不知道要審幾天？」，調查也顯示超過99%的人認為4天最為合理，如果要花6天以上審理就不太能接受。

根據2023年度國民法官問卷調查，擔任過國民法官的人對「司法信任度」整體信任比率達到了百分之百。記者王宏舜／翻攝
根據2023年度國民法官問卷調查，擔任過國民法官的人對「司法信任度」整體信任比率達到了百分之百。記者王宏舜／翻攝

司法院 國民法官 殺人

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