剛買二手豪車就出事 假車禍詐保集團1年詐領567萬元

高雄41歲黃姓男子看中高檔進口車價差範圍大，自前年2月起與許姓友人等成員合組詐保集團，投保巨額車險，再指示「撞車手」製造事故詐保，1年來成功詐領567萬元，後來保險公司發現肇事雙方車主都互相認識，起疑報警後，成功瓦解該集團，雄檢今偵結，依詐欺罪嫌起訴黃男等6人。

進口豪車具高折舊率與低流通性，使用到一定年限後，市價會遠低於當時購入價值，若投保巨額車險，申請理賠金額一般會較實際車價高。

黃男等人發現豪車的價差特性後，與許姓友人等多名好友合組詐保集團，黃負責操盤指揮，許男等人則擔任人頭車主跟撞車手。

集團先以低價從當舖購入流當的高檔進口權利車，再向產險公司投保車體險、全損免折舊付款、第三人責任險後，由撞車手駕駛權利車互撞，設計假車禍申請理賠。

從前年2月起，在高雄市區連續製造17起假車禍，其中7次成功申請理賠，後續10次因保險公司發現肇事車主雙方竟然互相認識，且有豪車車禍後不久，上路又發生事故，懷疑是集團詐保，向高雄市警方報案偵辦。

全案經重大刑案專組主任檢察官呂建興、檢察官呂尚恩調查後，鎖定黃男為首的詐保集團，發動搜索、拘提，共帶回集團15名成員到案。

黃男等6人因事證明確，檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴；剩餘涉案7人因坦承受指示開車製造車禍，檢方考量這7人無前科，命他們支付公庫10萬元至15萬元並給予緩起訴。因一起車禍確定為真，並非故意製造，有2人不起訴處分。