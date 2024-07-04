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彰化139縣道騎大重機「壓車過彎」 法院撤罰：不算危險駕駛

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

李姓男子騎1輛大型重機行經彰化139縣道時，因壓車過彎被民眾檢舉，監理單位以他大幅度變換機車重心，易讓其他車輛難以防範，危險性不言可喻，依危險駕駛開罰1萬8000元、吊照6個月；法院勘驗畫面認為，李騎大型重機配合車輛重心過彎，並非「危險駕駛」，判處撤銷原處分，可上訴。

經查，李男2023年2月7日騎乘大型重機行經彰化139縣道，民眾認為有違規持行車記錄器畫面檢舉，彰化縣警局彰化分局認定有「以危險方式在道路上駕駛機車」、以危險方式在道路上駕駛汽車（處車主）」違規。

警方依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款、第4項開罰，由台中監理所對李處罰鍰1萬8000元、吊扣牌照6個月。

李不服提行政訴訟，主張當天車道無其他用路人，自己也沒飆車、競速、逼車、蛇行、站立或跨越車道等危險行為，且行車路線穩定，手腳都在正常操作位置。李表示，因車種、車重及車輛軸長與他身高體重因素，為求穩定才以內傾姿勢過彎，不能單憑他內傾姿勢就認定是危險駕駛。

台中監理所抗辯稱，畫面拍到李男2度向右傾壓過彎後往前，李的右膝接近地面，大幅度變換機車重心行駛，易越向其他車道讓其他車輛難以防範，若遇突發狀況，產生危險性不言可喻。

台中高等行政法院當庭勘驗錄影，發現李雖2度壓車過彎，但其姿勢除膝蓋一度接近路面外，其餘都正常行駛於機車上，並無身體偏離車輛、放手駕駛或膝蓋摩地，過彎後就回正，另他壓車過彎車速也正常、穩定行駛車道內。

法院也說，大型重機過彎時常配合車輛重心以協助過彎，根據現場街景，可知李壓車過彎地點都是曲率不低的彎道，其過彎時傾倒車身轉移重心以利過彎，並維持穩定車速，認定沒有危險駕駛，判處撤銷原處分。

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

車道 重機

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