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王建民遭控和美女醫搞婚外情 名醫老公求償200萬最終結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

王建民。圖／聯合報系資料照片
王建民。圖／聯合報系資料照片

前旅美球星、中信兄弟隊投手教練王建民被名醫王文哲指控，多年前與王妻、醫美女醫師蕭嘉蓉出遊、互傳訊息訴情意，王文哲向王建民、蕭嘉蓉求償1000萬元，一審敗訴後，王文哲上訴改求償200萬元，二審仍判決敗訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

王文哲提告主張，他和蕭嘉蓉1997年結婚，而他2020年間發生婚外情，妻子帶子女搬出雙方共同住所，他隔年1月間因思念子女，翻閱家用照片隨身碟、USB等，發現妻子與王建民2014年12月至2015年11月使用Viber通訊、互訴情意。

王文哲指出，妻子和王建民另曾於2014年12月27日、2015年1月1日及同年月3日、6日，相約至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物等，已超出一般男女正常社交範圍的互動，認為兩人侵害配偶權，請求連帶賠償1000萬元。

蕭嘉蓉反駁，她和王建民因醫美治療而認識，王建民為知名旅美球星，她也熱衷棒球賽事，丈夫、子女也與王建民熟識。她與王建民是基於醫病、球迷與朋友間的正常往來，沒有逾越一般社交範圍。

王建民也稱，他經友人介紹向蕭嘉蓉求診，因而認識蕭嘉蓉、王文哲一家人，他與蕭嘉蓉間訊息對話，純屬友人間閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意。他說，當時返國期間與蕭嘉蓉見面均為醫療目的，或趁就診空檔短暫外出，兩人並無曖昧，更未逾越正常社交範圍。

一審認為根據王文哲提出的隨身碟證據，王知悉兩人出遊一事至提告時已逾追訴時效，且無積極證明兩人逾越社交行為，判王建民、蕭嘉蓉免賠。

王文哲上訴，並將求償金額調整為200萬元；二審認為，王建民、蕭嘉蓉雖有拍照動作，但2人沒有緊貼不放，而是保持一定距離，且兩人出遊地點也是公共場所，沒有親密舉動。

另外，王建民、蕭嘉蓉確實為醫病關係，且有一定熟識程度，相關對話僅是朋友口語上鬥嘴，或是打情罵俏，難認違背一般社會常情，且蕭嘉蓉自認是王建民球迷，從球迷對球星景仰所產生情愫，也難認親密男女間情愛。

二審認為，依據王文哲提出的證據，難認兩人違背善良風俗，或侵害配偶權，判決王文哲敗訴；王文哲上訴第三審，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。的請求，判蕭與王建民免賠，上訴後，最高法院駁回確定。

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