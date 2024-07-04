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台中知名滷肉飯命案 黑幫凶嫌逃大陸、判賠家屬892萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第二市場知名山河滷肉飯2022年發生命案，自稱中壢天道盟正義會男子林俊宏等人僅因打招呼誤認烏龍，林就拿皮帶刀刺死黃姓男子，林作案潛逃大陸至今，刑事就5名共犯各判2年；黃的父母、2名小孩再提民事求償2000多萬元，法院判林男應給付892萬元，可上訴。

檢警調查，主嫌林俊宏、溫姓（2人均在逃通緝中）和游姓、謝姓、林姓、2名邱姓共7名男子，2022年6月23日凌晨到台中夜店狂歡，一早6點再到山河滷肉飯吃早餐。

席間謝男誤認別桌的黃姓被害人是他朋友，打招呼後才發現是烏龍，卻引發林俊宏生氣質問「現在是怎樣」並走向黃，雙方經朋友調停一度和緩，後來黃打電話給朋友時，林又以為他在撂人尋釁，又引爆第二波衝突。

林等7人各拿塑膠椅、木椅、湯杓、工業電扇朝黃男猛砸痛毆，林還持身上的皮帶刀朝黃揮刺，造成他心臟遭刺破裂失血過多身亡；林俊宏、溫男潛逃出境，法院刑事就5名共犯依妨害秩序罪各判2年。

黃男父母、2名小孩再提民事損害賠償，主張黃遭林持刀刺死，其餘6名共犯也應負共同侵權責任，就喪葬、扶養費及精神撫慰金等，一共向林男等7人求償2225萬8368元。

由於林男案發時就逃往大陸，至今仍未落網通緝中，其餘共犯抗辯稱，衝突時沒有碰觸到黃男，也不清楚林有攜帶刀械，無法預見他有殺人意圖，或稱和黃男彼此無仇隙、不認識，殺害黃是林男個人行為，與他們無關，沒有因果關係。

民事庭查，當時因林俊宏持摺疊刀刺殺黃男，黃死亡和林行為有因果關係，其餘6名共犯雖徒手、丟塑膠椅、工業扇及湯勺，但應是基於示威教訓目的，不能就殺人部分有行為分擔，認定6名共犯不用賠償。

民事庭審酌，林俊宏和黃男不認識，卻因細故置人於死，手段凶殘，造成黃的父母痛失兒子，2名年幼孩童也沒了爸爸，審酌一切情狀後，判處林一共應給付黃的父母、小孩共892萬7448元。

山河滷肉飯。圖／報系資料照
山河滷肉飯。圖／報系資料照

台中市 命案 殺人 通緝

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