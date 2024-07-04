環保公司違法堆3700噸廢棄物、獲利近億 桃園檢方依法起訴

桃園市千弘環保有限公司負責人邱姓男子涉嫌從2021年起，勾結其他廠商堆置逾3758公噸廢棄物，獲利約新台幣9865萬餘元，桃園地檢署偵結，依法起訴邱男等多人與千弘等公司。

桃園地檢署起訴書指出，43歲邱男涉嫌從2021年起，勾結其他廠商堆置廢棄物；邱男對外宣稱千弘有許可文件等，向多家不知情廠商招攬廢棄物處理業務後堆置在廠房與土地，卻未曾合法處理，甚至在堆置容量飽和後，再外運至其等另行承租的宜蘭縣冬山鄉廠房棄置。

起訴書指出，案經內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊聯合環境部環境管理署北區環境管理中心及桃園市政府環境保護局深入追查，去年12月進行搜索，邱男也被法院收押。

起訴書指出，邱男堆置的廢棄物體積高達1萬324立方公尺，重量達3758公噸，犯罪所得高達9865萬1726元；桃檢昨天偵結，依違反廢棄物清理法、詐欺取財等罪嫌，起訴邱男等多人與多家公司，並考量邱男對土地所有人損害非輕，更造成國土環境嚴重破壞、惡性重大，請求法官處以重刑並沒收犯罪所得。