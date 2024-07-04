「跟天公借膽」 沉重天公爐不翼而飛 竟是嘉義竊賊徒手搬走

嘉義市某私人宮廟日前發現門前的天公爐不翼而飛，廟公難以置信誰會將這麼大膽將天公爐拿走，一方面報警也在臉書上發布訊息協尋，警方調閱路口監視器原來竊賊利用手推車徒手將沈重的天公爐搬走，沒多久也找到涉案的陳姓男子，警偵訊後將他送辦。嘉義地方法院依竊盜罪，處拘役10天，得易科罰金。可上訴。

嘉義市文化路巷弄某私人宮廟在今年5月間於臉書「嘉義廟會粉絲團」PO文表示，門前的天公爐遭竊，希望大家協尋，各大五金回收場如有接到請勿收取，切莫收受贓物，以身試法。廟方痛批「跟天公借膽」！

鄰居表示，天公爐平常就放置在私人宮廟門前，那天廟公拉開鐵捲門發現天公爐不見，地上只留殘痕，廟公揉一揉眼睛簡直難以置信，因為這天公爐很重，至少也要2、3名大漢才搬得動。廟方主委報警並在臉書發文協尋。

警方調閱路口監視器，沒多久就找到竊嫌是居住在附近的41歲陳姓男子，涉嫌於5月10日凌晨3點45分，徒手竊取價值10萬元的天公爐，將天公爐搬上手推車後搬離現場。警方偵訊後，依竊盜罪嫌將陳男送辦。

法官審酌，被告不思循合法途徑獲取所需，因一時貪念竊取他人財物，顯不尊重他人財產權，法治觀念偏差，對於社會治安及民眾財產安全產生危害，犯罪手段屬平和，兼衡被告智識程度、待業中、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，依竊盜罪，處拘役10日，如易科罰金，以1仟元折算1日，以示懲儆。