台南水餃店女店長侵吞5千元 悔不當初向法官求情獲緩刑

吳姓女子是台南某水餃店店長，去年7、8月間趁向客戶收費，刪除點餐機內部分餐點，或將發票作廢退單，還隱匿員工消費等總約5千元侵占入己，負責人察覺有異報警，她悔不當初且返還侵占款項，法官認她情堪憫恕，若科以最輕法定刑6月仍太重，減輕其刑處3月，緩刑2年。

該店負責人去年間發現帳目異常，清查後發現問題竟出在吳女身上，據調查，吳女為客人點餐並收取消費總額後，將點餐機上部分餐點刪除，或將客人遺留在店內桌上發票取走，將該發票作廢退單，抑或向客人收費後交付餐點，卻未以點餐機點單確認結帳。

直至負責人詢問她有無店內員工消費時，她佯稱「沒有」，事後又改稱店內員工曾購買黃金泡菜等，負責人質疑其說詞，並要求將期間內所有店內員工消費列出時，她才坦承泡菜外，尚有其他消費項目。她總共侵占4998元。

吳女於偵訊中坦承不諱，與負責人於警詢及偵訊中經具結證述大致相符，且有監視器錄影畫面、點餐機畫面翻拍照及手機對話等佐證，事證明確。

事後，吳女將侵占金額4998元，以匯款至店家帳戶方式返還外，今年4月間與負責人調解成立，並已支付和解金完畢，負責人表示不追究其刑事責任。

台南地院審酌，吳女已有悔意，且依其犯罪情節，認若科以最輕法定刑6月，仍有情輕法重之情，客觀上顯可憫恕，依法減輕其刑。法官認吳女犯業務侵占罪處3月，可易科罰金，緩刑2年。